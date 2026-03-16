Barbara Bobak pre nekoliko dana nastupala je u Zagrebu, ali je nastup u jednom trenutku, umalo krenuo po zlu zbog scenskih efekata.

Dok je pevačica bila u neposrednom kontaktu sa publikom, dogodila se situacija koja je prisutne ostavila bez reči.

Barbara je u jednom trenutku prišla samoj ivici bine, kako bi bila što bliže publici u prvim redovima, pa je i čučnula jer su je sve vreme snimali.

Ipak, tada se, tik ispred nje, aktivirala snažna pirotehnika. Gust beli dim iznenada je obavio pevačicu i udario je direktno u lice. Iako je scena na trenutak izgledala dramatično jer se od dima gotovo ništa nije videlo, Barbara je brzo reagovala i povukla se nekoliko koraka unazad.

Bobakova nije htela da prekine nastup, već je samo odmahnula rukom, pokušavajući da rastera dim oko sebe i nastavila da peva. Zatim je prokomentarisala situaciju.

- U facu si me pogodio, samo da znaš. Zapamtila sam te! - poručila je Barbara osobi zaduženoj za scenske efekte.

Podsetimo, Barbara je nakon tragedije u Kočanima, u Severnoj Makedoniji, govorila da je veliki protivnik upotrebe pirotehnike u klubovima.

- Jako mi je teško palo, pogotovo zato što sam onda tek posle shvatila, da se to desilo zbog onih prokletih prskalica. Ja zbog njih vrištim i ne dam nikada da se kod mene pale. To je treš, i evidentno su opasne. Mnogo mi je žao, van sebe sam. Ne znam šta da kažem, mislim da treba da se uvede neki zakon po pitanju pirotehnike. Jako se igraju sa tim - rekla je Barbara za Kurir.

