Slušaj vest

Pevač Bojan Marović otvoreno je govorio o teškim trenucima sa početka karijere, kada je uprkos velikoj popularnosti prolazio kroz ozbiljne finansijske probleme.

Iako je u tom periodu bio jedan od traženijih imena na muzičkoj sceni, iza reflektora se suočavao sa nemaštinom i raznim nepravdama.

Kako je otkrio, dešavalo se i da posle nastupa ne dobije honorar, pa je često bio primoran da jede bajatu hranu.

Prisetivši se 2003. godine, kada se preselio u Beograd, Marović je ispričao da je imao potpisan ugovor, ali gotovo nikakva sredstva za život.

- Na svim tržnim centrima bio je moj poster, ljudi su me saletali na ulici, a nisam imao dinara u džepu. Dešavalo se da se probudim ujutru i nemam od čega da kupim doručak. Onda izađem na ulicu i ljudi se slikaju sa mnom, a ti samo moliš Boga da ne sretneš nekoga da moraš da ga pozoveš na kafu, jer nemaš kako da je platiš. Danas se toga ne stidim, jer je to trnje koje je moralo da mi načne kožu i da shvatim da zbog muzike treba krvariti - izjavio je Marović u emisiji "Preživeli".

"Automobil dobar, a ja duboko nesrećan"

Inače, Bojan Marović je pričao otvoreno o tome kako je vozio dobar auto, a bio je duboko nesrećan.

- Vozim se na svirke nekim besnim kolima, a zapravo kad dođem kući katastrofa. Samo sam jurio da ne budem kod kuće, da budem sa publikom, svirao čelo jer tad ne mislim ni na šta.

-Kad sam završio Akademiju samo sam bacio indeks i rekao to je to, dobro sam se isplakao, jer mi je muka bilo od svega. Najviše me pogodilo kad sam se probudio u jednom hotelu, više nisam znao ni gdje se budim ni u kom sam gradu - priznao je on.

Pogledajte dodatni snimak: