Ksenija Pajčin ubijena je 16. marta 2010. godine.

Nju je usmrtio tadašnji emotivni partner, Filip Kapisoda, koji je potom presudio i sebi, a njen prijatelj govorio je o detaljima iz pevačicinog života nedugo pre kobne večeri.

"Tukli su se u separeu"

Smrt tada jedne od najpopularnijih, ali i najkontroverznijih mladih zvezda, potresla je ceo region. Njene pesme i danas se slušaju, a o njenom karatkeru i neverovatnim pričama iz svakodnevnog života i dalje se priča.

Njen prijatelj i bivši nevenčani suprug pevačice Goce Božinovske, Nebojša Tubić Žabac, svojevremeno je otkrio kako je izgledalo veče pre stravične tragedije.

- Goca i ja sedimo u klubu. Ksenija dolazi sa Kapisodom, prilazi mi i poljubi me u usta. Goca se začudila u fazonu šta je ovoj maloj, ali Goca je stari mafijaš, nju boli briga, oguglala je na to, ali Filip nije oguglao. Počeo je da je vuče, da se guraju tamo. Kad sam pogledao, tukli su se u separeu. Ja sam se zezao tad da će ga Ksenija prebiti - ispričao je Žabac za "Balkan Info".

Kobna ljubav

Ksenija i Filip u to vreme važili su za najlepši estradni par.

Veza ovog ljubavnog para postajala je sve turbulentnija, te su na neko vreme i prekinuli, kada je Kapisoda ušao u "Velikog brata", dok je ona u medijima govorila da nije ljubomorna na devojke koje se vrte oko njega, ali i da su na odnos zauvek stavili tačku.

Tako je bilo sve dok maneken nije izašao iz rijalitija, kada su obnovili vezu i započeli zajednički život.

Pevačica je u javnosti često govorila o ljubavi sa Filipom, te je nekoliko puta isticala kako je niko nije voleo kao on.

- Nikada me niko nije voleo ovoliko kao Filip. Ne moramo ni da govorimo, dovoljno je samo da se pogledamo. Poznaje me bolje nego što ja sebe znam - pričala je tada Ksenija.

U medijima su krenule spekulacije o njihovim čestim svađama, te su se komšije oglašavale i pričale o vrištanju koje su čuli iz njihovog zajedničkog stana, ali su oni demantovali navode i rekli da je reč o običnoj svađi kroz koju svaki par prolazi.

Njeno poslednje pojavljivanje u medijima, izazvalo je mnoštvo komentara, kada je Filip upao u studio ispred kamera i dao joj buket cveća kao pravi džentlmen, ali najoštrijem oku fanova nije promakao detalj kada ju je odgurnuo od sebe što su mnogi shvatili kao "predznak" tragedije koju niko do tada nije slutio

Pronađena mrtva u svom stanu

Pevačica je nekoliko meseci pre tragedije doživela saobraćajni udes upravo sa Filipom Kapisodom, u Lipovačkoj šumi kod Beograda. Tom prilikom Pajčinova je lakše povređena, a do nezgode je došlo kada je maneken zbog klizavog kolovoza, izgubio kontrolu nad automobilom „reno”, sleteo sa puta i udario u trafo-stanicu.

16.marta 2010. godine kao bomba odjeknula je vest da je Ksenija pronađena mrtva u svom stanu, a da je pored nje ležalo beživotno telo Filipa Kapisode.

- U utorak oko 17 časova komšija koji živi preko puta čuo je vrisku i ciku iz Ksenijinog stana, a nešto kasnije Ksenijin pas Milisav počeo je neobično da laje. On je to kuče dobro poznavao jer ga je čuvao uvek kada su one odlazile na odmor i znao je kako pas reaguje u različitim situacijama. Pozvonio je na vrata, ali mu niko nije otvarao, a pas je i dalje lajao. Čovek nije hteo da se meša u privatne stvari komšija, pa se povukao. Ipak, pozvao je Ksenijinu majku Ljubicu, koja je odmah došla. Kada je ušla, videla je Ksenijino i Filipovo beživotno telo u lokvi krvi" - ispričala je tada za medije komšinica koja je želela da ostane anonimna.