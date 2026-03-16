Slušaj vest

Ksenija Pajčin bila je san svakog muškarca. Međutim, retki su imali priliku da sa pevačicom provode privatne trenutke, a tu sreću imao je Zvezdan Slavnić. Kako je on goovrio dok je bio učesnik rijalitija oni su bili zajedno u vreme kada je on bio u zatvoru zbog ubistva.

Nedavno su isplivale i njihove zajedničke fotografije iz srećnih dana, koje možete pogledati na ovom linku.

Zvezdan je istakao da je Ksenija njegova najveća dečačka ljubav.

- Jeste bila najveća dečačka ljubav, ona je imala 17 godina, ja 16 godina. Godinu dana smo bili baš baš zajedno, posle se to razvlačilo. Moja najveća dečačka ljubav - istakao je Zvezdan u emisiji "Pretres nedelje".

- Videli smo se možda dva tri puta. Izlazio sam na vikende, pričali smo nekih sat vremena... Kada smo se viđali, više smo ćutali nego pričali... Ksenija je bila posebna... Devojčica puna energije, veselje, sve najlepše može da se kaže za nju. Drug, z**ebant, super lik - rekao je Slavnić.

1/6 Vidi galeriju Zvezdan Slavnić Foto: Mup, Marina Lopičić, Printscreen, Marina Lopičić, Printscreen/Zadruga

Na jednom Instagram stranici sada su isplivale fotografije iz perioda kada su se njih dvoje zabavljali. Prva fotografija, jeste sa njene promocije prvog albuma.

Poslednjih 24 časa Fiipa i Ksenije pre tragedije

Smrt tada jedne od najpopularnijih, ali i najkontroverznijih mladih zvezda, potresla je ceo region. Njene pesme i danas se slušaju, a o njenom karatkeru i neverovatnim pričama iz svakodnevnog života i dalje se priča.

Njen prijatelj i bivši nevenčani suprug pevačice Goce Božinovske, Nebojša Tubić Žabac, svojevremeno je otkrio kako je izgledalo veče pre stravične tragedije.

1/11 Vidi galeriju Ksenija Pajčin Foto: Printskrin / You Tube, Printscreen/Youtube, Foto: Kurir / Marina Lopičić

- Goca i ja sedimo u klubu. Ksenija dolazi sa Kapisodom, prilazi mi i poljubi me u usta. Goca se začudila u fazonu šta je ovoj maloj, ali Goca je stari mafijaš, nju boli briga, oguglala je na to, ali Filip nije oguglao. Počeo je da je vuče, da se guraju tamo. Kad sam pogledao, tukli su se u separeu. Ja sam se zezao tad da će ga Ksenija prebiti - ispričao je Žabac za "Balkan Info".

Kobna ljubav

Ksenija i Filip u to vreme važili su za najlepši estradni par.

Veza ovog ljubavnog para postajala je sve turbulentnija, te su na neko vreme i prekinuli, kada je Kapisoda ušao u "Velikog brata", dok je ona u medijima govorila da nije ljubomorna na devojke koje se vrte oko njega, ali i da su na odnos zauvek stavili tačku.

Tako je bilo sve dok maneken nije izašao iz rijalitija, kada su obnovili vezu i započeli zajednički život.

Pevačica je u javnosti često govorila o ljubavi sa Filipom, te je nekoliko puta isticala kako je niko nije voleo kao on.

- Nikada me niko nije voleo ovoliko kao Filip. Ne moramo ni da govorimo, dovoljno je samo da se pogledamo. Poznaje me bolje nego što ja sebe znam - pričala je tada Ksenija.

1/10 Vidi galeriju Ksenija Pajčin