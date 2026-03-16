Prošlo je tačno šesnaest godina od jednog od najpotresnijih događaja na domaćoj estradi ubistva pevačice Ksenija Pajčin, čija je smrt 2010. godine šokirala region i ostavila neizbrisiv trag u javnosti.

Njena energija, prepoznatljiv glas i upečatljiv scenski nastup učinili su je jednom od najzapaženijih ličnosti pop scene tog vremena, a sećanje na nju i danas živi među porodicom, prijateljima i brojnim poštovaocima njenog rada.

16 godina od smrti

Porodica i ove godine nije zaboravila godišnjicu.

Kako saznajemo, Ksenijina majka, Ljubica Kostic, juče je zajedno sa članovima porodice izašla na groblje kako bi obišla mesto gde počiva njena nikad prezaljena mezimica. Na njenoj večnoj kući ostavljeno je sveže cveće, zapaljene su sveće i u tišini je odata počast prerano izgubljenoj ćerki, sestri i prijateljici.

16 godina od ubistva Ksenije Pajčin



Prema rečima onih koji su zaposleni na groblju, atmosfera je bila dostojanstvena i tiha. Na grobu su se mogli videti buketi ruža, ljiljana, karanfila i drugog cveća, pažljivo položeni uz fotografiju pevačice. Sveće su izgorele dok su članovi porodice u tišini obelezili ovaj tuzan dan.

I posle šesnaest godina, bol zbog njenog gubitka nije nestao. Ljubica Pajčin je tokom svih ovih godina nastojala da sačuva uspomenu na svoju ćerku, redovno obeležavajući datume koji su joj bili važni rođendan, godišnjicu smrti i druge trenutke koji podsećaju na Ksenijin život i karijeru.

Simbol jednog vremena

Za porodicu, ali i za mnoge fanove, Ksenija nije samo ime iz prošlosti, već simbol jednog vremena na domaćoj muzičkoj sceni.

Ksenija Pajčin bila je poznata po svojoj harizmi, energičnim nastupima i hitovima koji su obeležili početak dvehiljaditih godina. Njeni spotovi i pesme često su se emitovali na televiziji i radiju, a publika ju je pamtila kao umetnicu koja je uvek donosila snažnu scensku energiju. Iako je njen život prerano prekinut, pesme koje je ostavila i dalje se slušaju, a njeno ime se i danas pominje kada se govori o pop sceni tog perioda.

Tragičan kraj

Tragični događaj iz 2010. godine duboko je potresao javnost i otvorio brojna pitanja o nasilju u partnerskim odnosima. Vest o njenoj smrti brzo je obišla region, a mnogi su tada izražavali šok i nevericu.

Brojne kolege sa estrade, prijatelji i fanovi opraštali su se od nje putem medija i društvenih mreža, naglašavajući koliko je bila posebna i koliko će nedostajati.

Danas, šesnaest godina kasnije, sećanje na Kseniju i dalje živi. Njena porodica svake godine dostojanstveno obeležava godišnjicu, čuvajući uspomenu na devojku čiji je život bio pun snova, muzike i energije.

Za mnoge koji su pratili njenu karijeru, Ksenija Pajčin ostaje upamćena kao jedna od najharizmatičnijih pevačica svoje generacije umetnica koja je ostavila trag, ali i priča koja i danas izaziva tugu i podseća koliko je život nepredvidiv. Dok je nasa ekipa bila na groblju njen prijatelj Aleksandar Ivanisević koji godinama dolazi doneo je buket crvenih ruza.

Kobna ljubav

Ksenija i Filip u to vreme važili su za najlepši estradni par.

Veza ovog ljubavnog para postajala je sve turbulentnija, te su na neko vreme i prekinuli, kada je Kapisoda ušao u "Velikog brata", dok je ona u medijima govorila da nije ljubomorna na devojke koje se vrte oko njega, ali i da su na odnos zauvek stavili tačku.

Tako je bilo sve dok maneken nije izašao iz rijalitija, kada su obnovili vezu i započeli zajednički život.

Pevačica je u javnosti često govorila o ljubavi sa Filipom, te je nekoliko puta isticala kako je niko nije voleo kao on.

- Nikada me niko nije voleo ovoliko kao Filip. Ne moramo ni da govorimo, dovoljno je samo da se pogledamo. Poznaje me bolje nego što ja sebe znam - pričala je tada Ksenija.

U medijima su krenule spekulacije o njihovim čestim svađama, te su se komšije oglašavale i pričale o vrištanju koje su čuli iz njihovog zajedničkog stana, ali su oni demantovali navode i rekli da je reč o običnoj svađi kroz koju svaki par prolazi.

Njeno poslednje pojavljivanje u medijima, izazvalo je mnoštvo komentara, kada je Filip upao u studio ispred kamera i dao joj buket cveća kao pravi džentlmen, ali najoštrijem oku fanova nije promakao detalj kada ju je odgurnuo od sebe što su mnogi shvatili kao "predznak" tragedije koju niko do tada nije slutio

Pronađena mrtva u svom stanu

Pevačica je nekoliko meseci pre tragedije doživela saobraćajni udes upravo sa Filipom Kapisodom, u Lipovačkoj šumi kod Beograda. Tom prilikom Pajčinova je lakše povređena, a do nezgode je došlo kada je maneken zbog klizavog kolovoza, izgubio kontrolu nad automobilom „reno”, sleteo sa puta i udario u trafo-stanicu.

16.marta 2010. godine kao bomba odjeknula je vest da je Ksenija pronađena mrtva u svom stanu, a da je pored nje ležalo beživotno telo Filipa Kapisode.

- U utorak oko 17 časova komšija koji živi preko puta čuo je vrisku i ciku iz Ksenijinog stana, a nešto kasnije Ksenijin pas Milisav počeo je neobično da laje. On je to kuče dobro poznavao jer ga je čuvao uvek kada su one odlazile na odmor i znao je kako pas reaguje u različitim situacijama. Pozvonio je na vrata, ali mu niko nije otvarao, a pas je i dalje lajao. Čovek nije hteo da se meša u privatne stvari komšija, pa se povukao. Ipak, pozvao je Ksenijinu majku Ljubicu, koja je odmah došla. Kada je ušla, videla je Ksenijino i Filipovo beživotno telo u lokvi krvi" - ispričala je tada za medije komšinica koja je želela da ostane anonimna.