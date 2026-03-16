Suzana Mančić oduvek važi za jednu od najlepših žena domaće javnosti, a kroz svoju medijsku biografiju bavila se glumom, pevanjem, voditeljstvom.

Suzana se jednom prilikom slikala i za Plejboj i to preko volje njenog partnera.

"Ja sam svoje isterala"

Mančićeva je ispričala da njen partner nije bio za set godografija u čuvenom magazinu, te je pretio i da će je ostaviti ako to uradi.

- Odmah mi je na početku rekao: "Ako se slikaš za Plejboj, mi više nećemo biti zajedno". A jel tako? Da li ja tebe pitam šta ti radiš u svom poslu? Nemoj ni ti mene. Imam dovoljno iskustva i životnog i profesionalnog da mogu sama da donesem svoju odluku, ali on to nije znao. Mislio je da ću odustati, nije znao da sam se slikala. Kada je to izašlo, nije razgovarao sa mnom, a bili smo na letovanju sa decom. 5 dana nije spavao sa mnom, kao da sam vazduh, ali ja sam svoje isterala. Ako me voliš i poštuješ, onda ćeš razumeti da je sve to deo moje profesije - govorila je Suzana za Hype.

Seli se van Beograda

Voditeljka Suzana Mančić ovih dana ima pune ruke posla oko pakovanja stvari, budući da napušta svoj stan u centru Beograda.

Kako je navela, odlučila je da živi u mirnijim krajevima grada.

"Beograd je postao nepodnošljiv"

Kako je Suzana rekla, njoj se više ne dopada život u strogom centru grada i za sebe bira nešto mirnije okruženje.

- Beograd je postao malo nepodnošljiv. Idem u mirnije krajeve Beograda, bila sam u centru i centar je postao nemoguć za život. Preselila sam se na mirnije mesto koje nije tako daleko - rekla je voditeljka.

Inače, Suzana ima vikendicu u Velikoj Moštanici koju je sredila po svom ukusu.

"Ovo je moja očevina"

- Imam jako malo slobodnog vremena i ovo je idealno mesto jer je blizu Beograda. Vikendica je moja očevina. Kao dete sam bila svedok da je moj otac, kada se penzionisao, ovde zasadio fantastičan voćnjak, a imao je i dve linije vinove loze. Nije imao ovu kućicu koja je danas nego jednu malu baraku u kojoj je imao prostora da stavi stolicu, alat i da se skloni ako pada kiša. Od kako je tata umro 1994. godine, pa do pre deset godina, nije niko kročio nogom. Neko je zapalio tu malu šupicu i onda sam ja kroz moju emisiju “Suzanin izbor” htela da promovišem i da podstaknem povratak na stara i napuštena imanja. Ima i anegdote vezane za taj povratak. Ponela sam sliku, i to poslednju fotografiju tate i mene u voćnjaku, ono probeharalo sve i tada, tu dole, bio je isti takav voćnjak. Krenemo mi da snimamo, a trči seljak nama u susret i pita: “Šta radite vi ovde?” Ja kažem da snimamo na tatinom imanju. A on uzvikne: “Mančićevo? Pa to vam je gore”. I mi smo se jedva probijali kroz šipražje, kroz praktično džunglu, jer je priroda sve preuzela. I taj voćnjak je podivljao, kao i ruže. Jedva sam prepoznala ovo mesto po delovima ograde koje su ostale. I tada sam se rasplakala. Rekla sam sebi kako sam dozvolila da moja očevina ovako propadne? - rekla je Suzana Mančić i dodala:

- Napravila sam raj na zemlji ali bilo je potrebno mnogo godina, truda, rada i dosta novca. Da ne verujete koliko košta da se raskrči jedan plac.