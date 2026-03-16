Nadežda Biljić i Toma Panić jedni su od najskladnijih parova na estradi. Iz ljubavi su dobili sina, a sada je Toma pokazao kako izgleda jedno porodično veče u njihoovom domu. Ovo je prvi put da su "otvorili vrata" svoje porodične oaze.

Porodična idila

Toma je prvo usnimio Nadeždu kako sprema palačinke u kuhinji, a zatim je pratio njihovog naslednika koji je veselo trčkarao po raskošnom domu. Tom prilikom je usnimio i veliki hodnik i dnevnu sobu, kao i trpezariju.

Primetno je da imaju komfornu dnevnu sobu, odvojenu kuhinju, kao i odvojenu spavaću sobu.

Na zidovima je nekoliko većih slika, a na garnituri u oči upada jastuk u bojama srpske zastave.

Ovako izgleda porodični dom Nadežde Biljić i Tome Panića Foto: Printscrean

Frižder nam je bio prazan dok sam bila trudna

Podsetimo, Nadežda je nedavno govorila o teškom finansijskom stanju u vreme kada je bila trudna i iznenadnom porođaju u 28. nedelji.

Biljićeva nije krila koliko je bilo teško i njoj i Tomi, a nikoga oko njih nije bilo.

Nadežda Biljić Foto: ATA images, Dj.Djoković, Printscreen Instagram

- Frižider nam je bio prazan kad sam bila trudna. Sva su nam vrata zatvorili, jako nam je bilo teško. Bili smo u Beogradu, ali su pomagali naši roditelji. Porodila sam se hitnim carkim rezom u 28. nedelji trudnoće. Dobila sam šećer u trudnoći, a imala sam i fizički deformitet materice, ali ja to do tada nisam znala. To sam saznala na prvoj kontroli nakon porođaja. Genetski sam nisko nosila bebu, imale smo potpuno isti porođaj mama i ja. Ona sa mnom, a ja sa svojim detetom - pričala je Nadežda za Fullscreen media.

