OVO JE PORODIČNI DOM NADEŽDE BILJIĆ I TOME PANIĆA: Jedva sastavljali kraj sa krajem, a sada uživaju u luksuzu (FOTO)
Nadežda Biljić i Toma Panić jedni su od najskladnijih parova na estradi. Iz ljubavi su dobili sina, a sada je Toma pokazao kako izgleda jedno porodično veče u njihoovom domu. Ovo je prvi put da su "otvorili vrata" svoje porodične oaze.
Porodična idila
Toma je prvo usnimio Nadeždu kako sprema palačinke u kuhinji, a zatim je pratio njihovog naslednika koji je veselo trčkarao po raskošnom domu. Tom prilikom je usnimio i veliki hodnik i dnevnu sobu, kao i trpezariju.
Primetno je da imaju komfornu dnevnu sobu, odvojenu kuhinju, kao i odvojenu spavaću sobu.
Na zidovima je nekoliko većih slika, a na garnituri u oči upada jastuk u bojama srpske zastave.
Frižder nam je bio prazan dok sam bila trudna
Podsetimo, Nadežda je nedavno govorila o teškom finansijskom stanju u vreme kada je bila trudna i iznenadnom porođaju u 28. nedelji.
Biljićeva nije krila koliko je bilo teško i njoj i Tomi, a nikoga oko njih nije bilo.
- Frižider nam je bio prazan kad sam bila trudna. Sva su nam vrata zatvorili, jako nam je bilo teško. Bili smo u Beogradu, ali su pomagali naši roditelji. Porodila sam se hitnim carkim rezom u 28. nedelji trudnoće. Dobila sam šećer u trudnoći, a imala sam i fizički deformitet materice, ali ja to do tada nisam znala. To sam saznala na prvoj kontroli nakon porođaja. Genetski sam nisko nosila bebu, imale smo potpuno isti porođaj mama i ja. Ona sa mnom, a ja sa svojim detetom - pričala je Nadežda za Fullscreen media.