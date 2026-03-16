Danas, 16. marta, navršava se 16 godina od ubistva Ksenije Pajčin, koju je iz pištolja usmrtio njen tadašnji dečko Filip Kapisoda.

O Kseniji su za života, ali i nakon njenog ubistva kružile razne priče o navodnim vezama sa žestokim momcima.

"Moj otac je bio sa Ksenijom Pajčin"

Influenser Jovan Radulović Jodžir je nedavno u jednom svom intervju ispričao priču o poznanstvu njegovog oca i pokojne pevačice Ksenije Pajčin.

- Majko izvini, ali jeste tako. Ja ne mogu da tvrdim, ja samo pričam ono što su pričali ljudi. Jeste to je bilo kada je Ksenija došla tad u Herceg Novi, 'Sunčane skale' su u pitanju, tada je grupa 'Luna' nastupala sa pesmom 'Devet i po nedelja'. Tada je moj tata bio u žiriju. Ne - lažem, bio je iza žirija, pre toga se čuo sa mojom majkom i kaže joj: 'Možda idem, možda ne idem', ali tu je bila Ksenija. Moj otac je tad zakupio Titovu vilu", pričao je on, pa nastavio:

- Moj otac je tada vozio Mercedes S klasu i slomio je onu antenu od Mercedesa, bila je ona velika antena i sedi prvi red iza žirija. Kaže onom kranisti da ne prolazi kranom jer će da ga vidi. Mi kući na Zabjelo, gledamo ja, majka i sestra. Kranista se nešto zaneo i prošao onim kranom ovako, a gospodin Rajko sedi ovako, a Ksenija do njega naslonila mu glavu tu. On onom antenom čuka onoga i viče Luna 12. Ja koji vičem majko eno ga tata, nisam ga video 2, 3 meseca. Ona dolazi ovako i veli 'je**la sam ti majku sad'", izjavio je Jovan Radulović na Hajp.

Zbog Jodžirovih izjava reagovala i Ksenijina sestra Mia

- Mrtva usta ne mogu da govore, a vi svi samo pričajte. Mali mučenici, tu ste! Ksenija je najbolja reklama! To sam i videla već - poručila je ranije Mia.