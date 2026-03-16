Muzičar Đorđe David osvrnuo se na pevačicu Kseniju Pajčin, od čije smrti se danas navršava 16 godina.

Kseniji Pajčin oduzeo je život njen partner Filip Kapisoda, koji je potom izvršio samoubistvo, a o pevačici je govorio i Đorđe David. Kako je istakao, nikada mu se nije dopadao pravac kojim je krenula nakon što je postala poznata.

- Znam je još kao klinku sa nekih festivala. Pamtim je kao devojčicu koja je bila neverovatno slatka. Imala je svoju grupu sa kojom je igrala na festivalima. Kasnije, kada je uspela da izgradi ime i počne ozbiljnije da se bavi muzikom, ušla je u neke priče koje se meni nisu dopadale. Ono što sam video bilo je, po mom mišljenju, malo previše "ulevo" - rekao je David.

On je dodao da je tokom života imala mnogo iskušenja kojima nije uspela da kaže "ne".

- Izrasla je u prelepu devojku, a kasnije i ženu. U životu te, ipak, određuje to čime se vodiš i šta su ti prave vrednosti. Jak si onoliko koliko puta uspeš da kažeš "ne" provokaciji. Ona, nažalost, nije uspela da odoli nekim iskušenjima i zato danas više nije među nama - zaključio je David.

