AMERIČKI MEDIJI TVRDE: RUŽICA VELJKOVIĆ BALKANSKA KRALJICA TRGOVINE LJUDIMA! Izgradila kriminalno carstvo, ovako je mamila žrtve: Preživele devojke progovorile
Starleta Ružica Veljković se posle učešća u rijaliti šou programu "Parovi" povukla sa javne scene. Retko ko je znao čime se bavi i šta radi. Ali, to je po svemu sudeći zanimalo novinare u Americi koji su o njoj istraživali u uradili nedavno dokumentarac.
Ozbiljne optužbe
U emisiji "Razotkriveni kriminalci", koja je nedavno objavljena na Jutjubu, starleta je prikazana kao balkanska kraljica trgovine ljudima, odnosno ženom koja je prekršena obećanja pretvorila u milione prodajom mladih žena širom Evrope.
Ovi internet mediji tvrde da je Veljkovićeva izgradila nemilosrdno kriminalno carstvo koje se protezalo od Balkana do crvenih četvrti Austrije, Italije i Nemačke. Njena mreža, prema njihovim istraživanjima je mamila žrtve lažnim ponudama za posao, lišavala ih slobode i trgovala njima preko granica dok je živela u luksuzu u Beogradu. Istakli su i to da je godinama je nadmudrivala vlasti, podmićivala policiju, carinike na granicama i predstavljala se kao legitimna poslovna žena.
Ali kada su preživele devojke pobegle i razotkrile njene laži, Evropol i Interpol su pokrenuli međunarodnu poteru koja je rastrgla njeno carstvo. Ovo je šokantan uspon i pad najnemilosrdnije kraljice trgovine ljudima u Evropi o kojoj se u Srbiji samo spekulisalo da se bavi prostitucijom. Zato su je mediji u Americi označili kao glavnu ženu narko bosa, makroa i trgovinom ljudima.
Teška situacija u zemlji je dovela do posla
U emisiji je tada objašnjeno i da je Ružica rođena u vreme kada je zemlja Srbija bila pogođena ratnim prilikama i da je to umnogome uticalo da se ona tokom života odluči da na lak način domogne velike količine novca koji prostitucija nudi. Žene koje je uvlačila u posao vrbovala je tako što ih je uveravala da im je kao starija sestra i majka i da im najbolje želi.
Kupovala ih je na fin način, a one su upadale u zamku na osnovu njenog stava. Prema rečima naratora Ružica je shvatala da je trgovina ljudima mnogo veća i profitabilnija industrija, pa je lagala žene iz Srbije i Bosne i Hercegovine da će u inostrantsvu raditi za veću svotu novca. Međutim, kako se navodi, žene koje su prebačene u Evropu su bile robinje, a čim bi prešle granicu oduzimali bi im se pasoši i nisu mogle nigde da pobegnu.
Ružica bila u fokusu javnosti:
U pitanju su siromašne devojke od osamnaest do dvadeset godina. Bile su mučene i nameštalo im se da duguju za prevoz, smeštaj i priprećeno im je da će im pobiti roditelje ukoliko nešto javno progovore. One koje su uspele da se spasu su bili glavni svedoci u policiji. Na osnovu toga Ružica je bila na listi Interpola i Juropola.
U komentarima koji su ispod videa se može videti da su ljudi sa jedne strane šokirani, a sa druge strane tvrde da je namerno fabrikovan ova priča.
Pokušali smo tad da stupimo u kontakt sa Veljkovićevom, ali njen broj telefona poznat redakciji na koji smo u više navrata razgovarali sa njom je bio van funkcije.
Prekinula ćutnju
Podsetimo, Ružica je nedavno, nakon nekoliko godina, rešila da prekine "ćutanju i oglasi se u Brendonovom lajvu.
Mnogi su primetili tad da Ružica još uvek izgleda prelepo, a primetno je da je radila na sebi. Povećavala je usne i održavala lice, ipak, deluje da je rijaliti zvezda nešto odmerenija i ćutljivija, te joj se čak i glas promenio.