Slušaj vest

Starleta Ružica Veljković se posle učešća u rijaliti šou programu "Parovi" povukla sa javne scene. Retko ko je znao čime se bavi i šta radi. Ali, to je po svemu sudeći zanimalo novinare u Americi koji su o njoj istraživali u uradili nedavno dokumentarac.

Ozbiljne optužbe

U emisiji "Razotkriveni kriminalci", koja je nedavno objavljena na Jutjubu, starleta je prikazana kao balkanska kraljica trgovine ljudima, odnosno ženom koja je prekršena obećanja pretvorila u milione prodajom mladih žena širom Evrope.

1/10 Vidi galeriju Rijaliti zvezda i pobednica, Ružica Veljković, ušla je u medijsku ilegalu 2017. godine i od tada se više ništa nije znalo o njoj. Foto: Printscreen

Ovi internet mediji tvrde da je Veljkovićeva izgradila nemilosrdno kriminalno carstvo koje se protezalo od Balkana do crvenih četvrti Austrije, Italije i Nemačke. Njena mreža, prema njihovim istraživanjima je mamila žrtve lažnim ponudama za posao, lišavala ih slobode i trgovala njima preko granica dok je živela u luksuzu u Beogradu. Istakli su i to da je godinama je nadmudrivala vlasti, podmićivala policiju, carinike na granicama i predstavljala se kao legitimna poslovna žena.

Ali kada su preživele devojke pobegle i razotkrile njene laži, Evropol i Interpol su pokrenuli međunarodnu poteru koja je rastrgla njeno carstvo. Ovo je šokantan uspon i pad najnemilosrdnije kraljice trgovine ljudima u Evropi o kojoj se u Srbiji samo spekulisalo da se bavi prostitucijom. Zato su je mediji u Americi označili kao glavnu ženu narko bosa, makroa i trgovinom ljudima.

Teška situacija u zemlji je dovela do posla

U emisiji je tada objašnjeno i da je Ružica rođena u vreme kada je zemlja Srbija bila pogođena ratnim prilikama i da je to umnogome uticalo da se ona tokom života odluči da na lak način domogne velike količine novca koji prostitucija nudi. Žene koje je uvlačila u posao vrbovala je tako što ih je uveravala da im je kao starija sestra i majka i da im najbolje želi.

Kupovala ih je na fin način, a one su upadale u zamku na osnovu njenog stava. Prema rečima naratora Ružica je shvatala da je trgovina ljudima mnogo veća i profitabilnija industrija, pa je lagala žene iz Srbije i Bosne i Hercegovine da će u inostrantsvu raditi za veću svotu novca. Međutim, kako se navodi, žene koje su prebačene u Evropu su bile robinje, a čim bi prešle granicu oduzimali bi im se pasoši i nisu mogle nigde da pobegnu.

Ružica bila u fokusu javnosti:

1/5 Vidi galeriju Ružica Veljković optužena od strane internet medija za ozbiljno krivično delo Foto: Shutterstock, Ana Paunković, AP/Francois Mori, Instagram, Printscreen/Instagram

U pitanju su siromašne devojke od osamnaest do dvadeset godina. Bile su mučene i nameštalo im se da duguju za prevoz, smeštaj i priprećeno im je da će im pobiti roditelje ukoliko nešto javno progovore. One koje su uspele da se spasu su bili glavni svedoci u policiji. Na osnovu toga Ružica je bila na listi Interpola i Juropola.

U komentarima koji su ispod videa se može videti da su ljudi sa jedne strane šokirani, a sa druge strane tvrde da je namerno fabrikovan ova priča.

Pokušali smo tad da stupimo u kontakt sa Veljkovićevom, ali njen broj telefona poznat redakciji na koji smo u više navrata razgovarali sa njom je bio van funkcije.

Prekinula ćutnju

Podsetimo, Ružica je nedavno, nakon nekoliko godina, rešila da prekine "ćutanju i oglasi se u Brendonovom lajvu.

1/13 Vidi galeriju Ružica Veljković Foto: Instagram, Printskrin/Instagram, Damir Dervišagić

Mnogi su primetili tad da Ružica još uvek izgleda prelepo, a primetno je da je radila na sebi. Povećavala je usne i održavala lice, ipak, deluje da je rijaliti zvezda nešto odmerenija i ćutljivija, te joj se čak i glas promenio.