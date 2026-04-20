Slavicu Ristić je javnost upoznala kao takmičarku u popularnom muzičkom takmičenju "Nikad nije kasno", gde je u nekom trenutku podelila svoju ispovest. O teškoj životnoj priči pevačice, govori se i danas, posle nekoliko godina.

Tukao ju je i zaključavao

Hrabra Slavica ispričala je svoju priču tada i istakla da je preživela brojna poniženja od svog oca. Naime, on se nije slagao sa tim što se ona latila mikrofora i želela da bude pevačica.

- Moj tata je u to vreme radio kao harmonikaš i znao je šta znači biti pevačica. To jest, na kakvom glasu su pevačice. Svim silama se borio i branio mi da pevam, čak me je i tukao i zaključavao. Kada sam imala 16 godina ošišao mi je kosu s glave da ne bih mogla da pevam - ispričala je Slavica za Grand.

Otišla od kuće

- Jedno veče sam samo odlučila da se spakujem i odem iz kuće. Otišla sam u Prištinu i zaposlila se kao perač čaša. Molila sam gazdu restorana da me pusti da otpevam barem jednu ili dve pesme i tako je krenulo. Konačno sam postala pevačica - rekla je pevačica koja se proslavila u takmičenju "Nikad nije kasno".

Problemi u braku

Kasnije, Slavica se udala. Ona je istakla da je naišla na nerazumevanje i od muža. Ni on nije podržavao njenu želju da zapeva i da se bavi muzikom.

Takmičenje u "Nikad nije kasno"

Kada čovek nešto voli, nikada nije kasno da preuzme odgovornost nad svojim životom, pa je tako Slavica rešila da se oproba u popularnom takmičenju.

Ona je bila presećna jer je dobila priliku da peva i da pokaže svoj talenat.

Takmičarka se predstavila pesmom "Pristajem na sve" koju izvodi Šemsa Suljaković. Žiri je bio oduševljen Slavičinim glasom, dobila je sve pohvale.

- Mene zovu Slavujka u Crnoj Gori, hvala svima što su bili uz mene - rekla je Slavica tada. Željko Samardžić koji se našao u ulozi žirijia, naglašavao je da je Slavica bila odlična i da joj je legla Šemsina pesma.

