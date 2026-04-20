"ŠIŠAO ME NA ĆELAVO, TUKAO I ZAKLJUČAVAO" Pevačicu otac maltretirao zbog OVOG razloga: Pobegla sam od kuće...
Slavicu Ristić je javnost upoznala kao takmičarku u popularnom muzičkom takmičenju "Nikad nije kasno", gde je u nekom trenutku podelila svoju ispovest. O teškoj životnoj priči pevačice, govori se i danas, posle nekoliko godina.
Pogledajte kako je izgledala tokom takmičenja:
Tukao ju je i zaključavao
Hrabra Slavica ispričala je svoju priču tada i istakla da je preživela brojna poniženja od svog oca. Naime, on se nije slagao sa tim što se ona latila mikrofora i želela da bude pevačica.
- Moj tata je u to vreme radio kao harmonikaš i znao je šta znači biti pevačica. To jest, na kakvom glasu su pevačice. Svim silama se borio i branio mi da pevam, čak me je i tukao i zaključavao. Kada sam imala 16 godina ošišao mi je kosu s glave da ne bih mogla da pevam - ispričala je Slavica za Grand.
Otišla od kuće
- Jedno veče sam samo odlučila da se spakujem i odem iz kuće. Otišla sam u Prištinu i zaposlila se kao perač čaša. Molila sam gazdu restorana da me pusti da otpevam barem jednu ili dve pesme i tako je krenulo. Konačno sam postala pevačica - rekla je pevačica koja se proslavila u takmičenju "Nikad nije kasno".
Problemi u braku
Kasnije, Slavica se udala. Ona je istakla da je naišla na nerazumevanje i od muža. Ni on nije podržavao njenu želju da zapeva i da se bavi muzikom.
Takmičenje u "Nikad nije kasno"
Kada čovek nešto voli, nikada nije kasno da preuzme odgovornost nad svojim životom, pa je tako Slavica rešila da se oproba u popularnom takmičenju.
Ona je bila presećna jer je dobila priliku da peva i da pokaže svoj talenat.
Takmičarka se predstavila pesmom "Pristajem na sve" koju izvodi Šemsa Suljaković. Žiri je bio oduševljen Slavičinim glasom, dobila je sve pohvale.
- Mene zovu Slavujka u Crnoj Gori, hvala svima što su bili uz mene - rekla je Slavica tada. Željko Samardžić koji se našao u ulozi žirijia, naglašavao je da je Slavica bila odlična i da joj je legla Šemsina pesma.
