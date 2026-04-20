Melina Galić, sada Arnold, bivša supruga muzičke zvezde Harisa Džinovića, ranije je otvoreno govorila o svom odnosu sa razlikom u godinama u braku, ističući da joj to nikada nije predstavljalo prepreku.

Kako je navodila, smatra da je iz te razlike čak imala i određene životne koristi, naglašavajući da su „godine samo broj na papiru“.

- Ja sam iz te razlike u godinama izuzetno profitirala u životu. Godine su stvar na papiru. Harisa sam upoznala kada je on uveliko imao karijeru i nisam morala da prolazim sa njim put do uspeha, više i manje uspešne pokušaje, razočaranja i nesigurnosti, što generalno prolazite sa nekim vaših godina - govorila je ranije Džinovićka,

Pevač Haris Džinović i njegova dugogodišnja supruga, modna kreatorka Melina Galić, prošle godine su se razveli na iznenađenje svih.

Haris o Melini i udaji

Inače, Melina se proteklog vikenda udala za 23 godine starije britanskog milionera Džefrija Pola Arnolda Deja u Monaku, a gala slavlje je napravljeno u Portofinu.

Melina je tri dana slavila sklapanje braka sa novim mužem, a njen bivši suprug, legendarni pevač Haris Džinović, sa kojim je provela više od 22 godine, ne krije da je njen život apsolutno ne zanima.

- Nemam ja nikakvih želja ni poruka vezanih za nju, ona jednostavno ne postoji za mene i to je kraj. Čista arija. Kao zrak... Može da se uda, da se ubije, štagod hoće... šta mene briga , surov je bio Haris u izjavi za telegraf.rs.