Husein Alijević Husa progovorio je o krahu braka sa svojom prvom suprugom Dušankom Dekić Bebom.

Beba je, podsetimo, bila pevačica i koreograf grupe "Beat Street". Prema Husinim rečima, jaz između njih nastao je zbog njenih prekomernih poslovnih obaveza oko plesne škole.

"Moja bivša žena je svakodnevno bila odsutna mnogo veći broj sati nego što je meni normalno", izjavio je Husa i dodao da je zbog njenog odsustva od 15 sati dnevno on morao da preuzme brigu o detetu i hrani na flašicu njihovu bebu od devet meseci.

Pevač je istakao da mu je dete tada bilo jedini prioritet i da ga u tom periodu ne bi zanimalo ni da su ga zvali u Holivud da peva.

"Ne kajem se zbog prevare"

Ipak, ono što je najviše uzburkalo javnost jeste njegovo priznanje o neverstvu. Na direktno pitanje da li se poljubio sa svojom sadašnjom suprugom Andreom dok je još bio u braku sa Bebom, Husa je odgovorio potvrdno.

"Da. Kako se uzme, ne kajem se zbog toga, mislim da je to najlepša stvar koja mi se desila u životu", iskreno je priznao Husein Alijević.

"Mora malo ljubomore da ima, a ako preovlada, nije dobro. Kao mali začin uvek je dobra da napravi dinamiku u vezi. Sa moje strane ima malo, ali sa njene više", rekao je Husa za Hype TV, našalivši se na kraju da ima sreće sa svojim tamnijim tenom, pa se nekada i ne primeti kada se on sam nađe u takvoj situaciji.

