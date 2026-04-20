Goga Babić i Marko Gačić razveli su se nakon 8 godina braka, a razlog tome je prevara pevača. On je još dok je bio u braku upoznao izvesnu konobaricu iz Beča i ušao u odnos s njom. Supruga Goga našla je poruke u telefonu pevača i tada je odlučila da je njihovom braku, došao kraj.

Sada je po prvi put otkrila da je Marko želeo da mu oprosti i da se pomire.

- Nisam tip da proveravam, nisam sumnjala, nismo imali krize i nerešive probleme. Nisam imala pojma, istina je da sam sasvim slučajno videla njegov telefon. Nije bilo tako kako je predstvljeno da sam ja videla poruke, da smo seli pričali, da je on meni priznao - rekla je Goga za Adria TV, pa objasnila kako je izgledao momenat kada je saznala da joj je muž neveran:

- Bilo je teško, meni je bilo teško… On je negirao... Nije pokušavao odmah da ode, želeo je da se pomirimo. Deset godina, dvoje dece… Ja sam za to da se uvek da šansa, ali ako taj neko bez obzira na sve želi da ode, onda je ljubav i dati mu slobodu i pustiti ga. Više me je bolela njegova izdaja nego javno poniženje. Za sve mora da postoji dvoje ljudi, za sebe sam sigurna da sam dala maksimalno, a da li je taj drugi...

Više se ne kriju

Marko Gačić nakon što se saznalo za razvod i prevaru, pokušavao je da sakrije identitet ljubavnice, međutim, Kurir je ubrzo saznao ko je ta devojka zbog koje mu je propao brak. Nakon toga, Marko je odlučio da nema potreba da krije svoju dragu, pa su bili zajedno i na jednom veselju, a pre nekoliko dana smo ih uslikali na jednoj pijaci kako kupuju cveće.