Posle velikih uspeha u najgledanijim muzičkim takmičenjima, Petar Bulatović pravi ozbiljan iskorak na sceni – nova pesma i zreliji pravac doneli su lavinu reakcija!

Mladi pevač Petar Bulatović već godinama gradi svoj put ka vrhu estrade. Publika ga je upoznala kroz takmičenje Pinkove Zvezdice, gde je osvojio region, a potom i kroz Zvezde Granda, u čijem je finalu zauzeo visoko šesto mesto.

Ipak, njegov put nije bio lak ni jednostavan. Jedna od ključnih odluka bila je upis na Akademiju umetnosti u Beogradu, smer Muzička produkcija i dizajn zvuka. Taj potez zahtevao je i selidbu, svakodnevna putovanja, ali i balansiranje između školovanja i snimanja novih pesama.

Petar Bulatović

Ne krije da mu je najveći uzor Saša Matić, čiji je muzički pravac snažno uticao na njegov stil.

„Danas je jako teško definisati muzički stil, ali ako bih morao da kažem – način na koji radi, kakve pesme izvodi i kakvu karijeru gradi, Saša Matić je mene apsolutno trasirao muzički“, iskreno priznaje Petar.

Foto: Bojan Babin

Nedavno je napunio 21 godinu, a promene su i te kako vidljive – kako u njegovom imidžu, tako i u muzici. To potvrđuje i njegova nova pesma „Jedan/Jedan“, koja već nailazi na odlične reakcije publike.

„Reakcije su uglavnom pozitivne… Uz to, radi se o ozbiljnoj pesmi. I vizuelno i muzički se čuje neka nova zrelost, ali ipak ne mogu ja o tome da sudim“, kaže Petar.

Zanimljivo je da, uprkos velikom uticaju, još uvek nije upoznao svog idola Saša Matić. Ipak, to ga ne sprečava da vredno radi i gradi sopstveni put – baš kako poručuje i kroz svoju novu pesmu.

Ne propustiteStars"DEVOJKA MI JE RASKRVARILA GLAVU" Breskvica doživela neprijatnu situaciju na nastupu
StarsFILIP ĐUKIĆ POSTAJE TATA?! Ova rijaliti učesnica otkrila da joj kasni 10 dana
StarsLJUBAVNICU VIŠE NE KRIJE, A NJEGOVA BIVŠA ŽENA KOJU JE OSTAVIO ZBOG KONOBARICE SAD OTKRILA SVE: Želeo je da se pomirimo...
Stars"PREVARIO SAM ŽENU SA 21 GODINU MLAĐOM" Naš pevč priznao da se razveo nakon 11 godine braka i otkrio zašto
