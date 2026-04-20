Muzička legenda Haris Džinović, danas se prvi put pojavio u javnosti nakon udaje Meline Galić kada je stigao na sahranu nekadašnjeg saradnika Saše Katančića. Podsećanja radi, Saša je 12 godina bio klavijaturista fokleru, a preminuo je u 49. godini života.

Ekipa Kurira je tada usnilmila i uslikala Džinovića koji je bio utučen.

Muzička zvezda bio je vidno potišten i sagnute glave je prečicom došao do crkve da porodici preminulog pevača izjavi saučešće. Ovo je njegovo prvo pojavljivanje u javnosti nakon venčanja bivše supruge Meline u Monaku.

O Melini ni reč

Nakon sahrane, kada su novinarske ekipe prišle Harisu Džinoviću i upitali ga za komentar o venčanju njegove bivše žene, koju je javnost upoznala zahvaljujući njemu, popularni pevač nije želeo da govori o tome.

Na pitanje šta ima da izjavi povodom aktuelnih dešavanja odgovorio je:

- Kojih dešavanja? - a zatim se okrenuo i nastavio drugim putem.

"Ništa nisam ispratio" Podsećamo, Džinović se već oglasio za medije povodom Melininog venčanja.

- Ništa nisam ni ispratio, nit me bilo šta zanima, ali apsolutno - rekao je on, pa otkrio da li ima neku poruku za Melinu.- Nemam ja nikakvih želja ni poruka vezanih za nju, ona jednostavno ne postoji za mene i to je kraj. Čista arija. Kao zrak...prema tome. Šta treba ja da komentarišem o nečemu što je ništa - rekao je pevač za Telegraf pa dodao:

Haris o Melininoj svadbi

- Ne zanima me šta se piše, niti me zanimaju stvarni događaji za nju to me ne interesuje, davno sam ja , kad smo se razišli okrenuo svom životu, svom detetu prema tome, šta ja imam sa tim? Može da se uda, da se ubije, štagod hoće...šta mene briga. Ma kakvi taman posla, ja da razmišljam o nekoj prošlosti, ne pada mi na pamet.

- Fantastično. Vraćam se sa jednog teniskog turnira u Beogradu, igrao sam na teniskom turniru. Igrao sam i u Sarajevu, imao dve svirke...taman posla. Biće i ostaće tako samo vedro i pozitivno kao što je sad u životu - kaže Haris pa dodaje:

- Ja sam odavno otišao dalje...kakvi razvodi, kakva venčanja...Da ja nisam Haris Džinović ništa ne bi bilo glamurozno od svega toga - zaključio je folker.

