Pevačica Nataša Alimpić otvoreno je govorila o problemu krađe bakšiša na estradi, ističući da je ta pojava mnogo češća nego što se javno priznaje. Tom prilikom podelila je i lično iskustvo, navodeći da je neprijatnu situaciju doživela sa koleginicom i bivšom rijaliti učesnicom Sandrom Čaprić.

- Mislim da je to mnogo zastupljenije nego što se priča. Takve stvari nikome ne idu u prilog, jer svi radimo zajedno – i pevači i muzičari. Jedni bez drugih ne možemo. Krađa je nešto što je apsolutno nedopustivo - rekla je Nataša za Alo.

Udarila na Sandru Čaprić

Ona dodaje da mnogi takvo ponašanje ni ne smatraju krađom, već ga pravdaju ličnim dogovorima i „snalažljivošću“. Ipak, kako tvrdi, njen lični primer govori suprotno.

- Imala sam situaciju sa Sandrom Čaprić. Bila je angažovana na brzinu, pevala je jedan blok od pola sata do sat vremena, uzela je pozamašnu sumu i otišla bez pozdrava, kao da je to sasvim normalno. Kada sam pokušala da razgovaram sa njom, rekla mi je da ima dogovor sa gazdom i da sam ja nesposobna jer ne znam da uzmem bakšiš – ispričala je Alimpićeva, ne krijući razočaranje zbog takvog postupka koleginice.

Sandra Čaprić uhvaćena kako krade minđuše

Sandra Čaprić ukrala je minđuše u vrednosti od 60 evra u butiku u Budvi, nakon čega je pobegla s lica mesta, a kasnije je pretila smrću vlasnici radnje i da će joj izlomiti sve u firmi. Incident se desio u junu 2023. godine i pevačica je tad prijavljena policiji, pisao je Kurir.

U zapisniku do kojeg smo dtad ošli vlasnica radnje je detaljno opisala kako je izgledao neprijatni događaj, kada je Čaprićeva bila došla kod njih u butik.

- Dana 19. 6. 2023. radnica me obavestila da je došla izvesna Sandra Čaprić iz Srbije, koja se bahato ponašala, govoreći kako je ona pokretna reklama za naš butik i slično, nakon čega je otišla. Naknadno je videla da nedostaje par minđuša sa kristalima, vrednosti 60 evra. Odmah sam preko telefona, koji je povezan sa video-nadzorom, ustanovila da je ona otuđila taj par minđuša. Poslala sam poruku na njenoj Instagram stranici, tj. njenom zvaničnom nalogu (s obzirom na to da ima 85.000 pratilaca i verifikovan je, pa to dokazuje da je zvanično njen profil), i napisala: "Poštovana Sandra, vratite minđuše ili donesite novac." Ona posle dva sata odgovara: "Okej" - izjavila je vlasnica butika u policiji, pa potom navela da je od Čaprićeve dobila niz uvreda i pretnji.

