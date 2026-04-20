Takmičari u Beloj kući u Šimanovcima, dobili su zadatak od Velikog šefa da izdvoje tri učesnika za koje smatraju da bi prodali prijatelje zarad kadra.

Sunčica Bajić, je pored ostalih, takođe dobila reč. Ona je odlučno iznela svoje mišljenje.

Bajićka je najpre čestitala trudnoj Aniti Stanojlovićna drugom stanju, a potom joj se obratila na žestok način.

- Sama sebi škodiš i provociraš sve ljude. Tako da si sama kriva - rekla joj je Sunčica.

Nakon toga, ona je prebacila fokus na Nenada Macanovića Bebicu i Teodoru Delić.

- Teodora, ti možeš da se smeškaš do sutra, ali meni je žao Bebice - potom se obratila njemu - Ti ne možeš da shvatiš da te ona uništava. Ispadaš monstrum i psihopata veći od Asmina. Ja te molim da se sabereš - istakla je Sunčica.

Podsećamo, pravi skandal je nastao kada su zbog ovog zadatka u sukob uleteli Anđelo Ranković i Milena Kačavenda.

Anđelo je prvi dobio reč i podigao sve na noge prozivkama koje je uputio Kačavendi. Njegove reči su zaista bile brutalne.

- Milena Kačavenda je spremna da izda i proda svoje prijatelje zarad kadra i sve radi zarad priče. Cilj joj je da bude ona ta koja je uz glavne aktere, a onda ih prodaje i izdaje - oštro je započeo Ranković.

Pršte uvrede

Kačavenda mu nije ostala dužna, pa je imala šta da mu odgovori. Ona se osvrnula na skandal oko trudnoće.

- To što sam izdala tebe za j**ačke poruke ili što si hteo da j**eš trudnu Milicu? - nije ga štedela pitanjem.

- Za Milicu ćeš dobiti tužbe, a mislim da je tvoje sinove sramota - zapretio joj je Anđelo.

- Nemoj ja mamu da ti diram - rekla je Milena.

Situacija je potom postajala sve ozbiljnija, a nastavila se tako što je Anđelo postao sve grublji u rečima.

- Beži blamčino, šta sam ja sebi dozvolio da mi žena od 50 godina koja se drogira i pije priča o mom k**cu - rekao joj je.

- Je l' ti videla mama k**ac? - bezobrazno je pitala Kačavenda.