Aleksandar Kos, već duže vreme privlači pažnju javnosti zbog prijateljstva sa nekadašnjim političarem Čedomirem Jovanovićem, a sada je odgovorio na brojna lična pitanja.

Aleksandar Kos otvorio dušu

Iskreno je govorio o privatnom životu, odnosu sa Čedom, kao i sa njegovom bivšom ženom Jelenom.

- Potičem iz imućne porodice. Jedinac sam i roditelji su mi sve omogućili na čemu sam im jako zahvalan. Zahvaljujući njima sam imao prilike da putujem, studiram, završim dva fakulteta.

Čeda i Aca žive zajedno:

Čeda Jovanović i Aca Kos proslavljaju Badnje veče

Na pitanje o navodnom braku sa Ruskinjom, Kos je objasnio da do venčanja nikada nije došlo:

- Nisam bio u braku sa Ruskinjom, bili smo vereni i jedno vreme smo živeli u Nemačkoj, a jedno vreme u Moskvi. Nije došlo do tog koraka da se venčamo.

Dobijao sam uvredljive poruke zbog druženja sa Čedom

Priznao je da li ga pogađaju komentari o njegovom opredeljenju.

- Ne pogađaju me nagađanja o mom opredeljenju. Čeda i ja se znamo dugi niz godina, od samog mog dolaska u Beograd. Imam veliko poštovanja prema njemu, njegovoj sestri kao i Jeleni.

- Dobijao sam uvredljive poruke zbog druženja sa Čedom. Iskreno, to su sve bile poruke sa lažnih profila, ali meni to uopšte ne znači. Meni samo znači mišljenje ljudi koje volim i poštujem, ostalo me ne dotiče.

Na pitanje o odnosu sa bivšom ženom Čede Jovanovića, rekao je:

Aca Kos i Čeda Jovanović u dobru i zlu

- Družio sam se sa Jelenom i i dalje smo u kontaktu. Upoznao sam je preko Čede i za nju me samo vežu lepe uspomene. Doživljavam je kao sestru.

Na pitanje da li bi dao život za Čedu Jovanovića, odgovorio je:

- Da, uvek. On je moj prijatelj dok sam živ, ne postoje rečima kojima može da se objasni naše prijateljstvo i uzajamno poštovanje. Nikada u životu nisam imao takvog prijatelja. Sve bih uradio za njegovu decu. Nije tačno da me nisu na početku prihvatili, oni su savremena deca i uvek su me prihvatali kao i Jelena i Čeda.

Kos je, na samom kraju, otkrio da li plaća račune Čedi zbog toga što živi u njegovom stanu.

- Ne plaćam račune, sve Čeda plaća - kroz smeh je rekao Kos.

