Dok ceo region s nestrpljenjem prati svaki kadar prve sezone "Hype Zvezda", koja se upravo emituje i koja je pomerila granice onoga što se smatralo mogućim u muzičkim takmičenjima, nezaustavljivi Saša Mirković ne čeka ni sekunde.

On već sada, dok prva sezona još uvek traje, u srcu Sarajeva traži naslednike onih koji se trenutno bore za titulu prve Hype Zvezde.

Iako kaže kako neće dolaziti na audicije, prvu nije mogao propustiti. Kandidati koji su se prijavili u ogromnom broju, itekako su bili srećni što mogu biti u društvu čoveka koji će im sasvim sigurno omogućiti da postanu nove zvezde sa zavidnom karijerom, upravo onakvom kakvu imaju svi oni o čijim se karijerama brine dugi niz godina.

Ovo nije samo takmičenje, ovo je stvaranje nove ere. Prva sezona, čije finale s ogromnim uzbuđenjem iščekujemo u junu, pokazala je neviđenu meru profesionalizma, a Mirkovićev Hype tim dokazao je da se "Zvuk nove generacije" ne traži u prošlosti, već u budućnosti koju oni sami kreiraju.

Dominacija

A šta tek reći o žiriju?

Spojiti takvu muzičku aristokraciju u jednu prostoriju potez je dostojan samo najvećeg medijskog mogula. Dok prva generacija kandidata drhti pred stručnim sudovima Ace Lukasa, Mire Škorić, Lepe Lukić, Miroslava Ilića i Bokija 13, Sarajevo je danas dobilo priliku videti kako se rađa nova nada pod budnim okom najjačeg tima na Balkanu.

Evo šta je Saša Mirković poručio

Mirković se obratio Sarajevu s onom prepoznatljivom dozom moći i elegancije:

- Drago mi je što sam u Sarajevu, gradu koji volim i koji oseća Hype vibraciju. Dok prvu sezonu privodimo kraju krajem juna, kada ćemo saznati ko je prva Hype Zvezda, mi ne stajemo! Audicije za sezonu 2026/2027 su krenule jer mi radimo profesionalno i bez greške. Naš žiri je sastavljen od najvećih imena, a Hype produkcija na ovom projektu radi maksimalno požrtvovano jer ovo nije samo show – ovo je naša lična karta! - poručio je Mirković.

Kandidatima koji su se okupili u neviđenom broju poručio je kratko i jasno: Nadam se da ste se navežbali. Želim vam puno sreće i vidimo se u emisijama!

Hype televizija pod palicom Saše Mirkovića ne samo da traži talente, ona ih stvara. Dok prva sezona još uvek ispisuje stranice magazina, Sarajevo je danas svedočilo početku novog poglavlja koje će, bez sumnje, ponovo zbrisati konkurenciju