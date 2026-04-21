Kristina Kija Kockar, koju je javnost upoznala po učešću u rijalitiju, podelila je koliko je potresena zbog stravičnog nasilja u porodici koje je doživela njena bliska drugarica.

Kockareva se obratila direktno čoveku koji je, kako ona kaže, pretukao svoju ženu ispred očiju majke.

Kija, koja je i sama bila svedok nasilja u porodici, poslala je poruku da se nasilje neće toleristi i sve to uz video scene iz filma koji simbolizuje borbu protiv nepravde.

Ova objava je zapalila društvene mreže i privukla pažnju mnogih.

- Pozdrav za pi**icu od muža, od takozvanog muškarca koji je dva puta pesnicom udario u lice pa šutirao u stomak svoju suprugu koja mu je rodila dvoje dece, moju drugaricu, pritom je napao i njenu majku koja je pokušala da pomogne svom detetu. Ovo je poruka za tebe.

Nasilnici neće dobro prolaziti više u Republici Srbiji. Dosta je. Mislim da smo sve dovoljno ljute! Kao i muškarci koji su videli isprebijane svoje majke i sestre... Svima nam je dosta da se izvlačite. Tvoje glupo zastrašivanje ne prolazi. Možda kod nje, u nekom trenutku. I nemoj da misliš da je ona sama. Dovoljno je to što ima mene. Zakon postoji! Pravni sistem postoji!

Zato bi ti bilo bolje da, kako ti kažeš, 'ne produbljuješ više problem'. A to znači da joj nisi prišao ili pretio više! Ne mora ona da te prijavi, mogu i ja! Sram da te bude. Dno jedno. Rodila ti je dvoje dece, još uvek maloletne. Nešto si joj branio da radi sad, da ima da prehrani decu i sebe? Molim?

Kako ćeš sutra to njima da objasniš? Hoćeš da im objasniš kao što si rekao njihovoj mami: 'sad smo 0:0'?

Ona je pravno zaštićena! 0% tolerancije prema nasilnicima nad ženama! Ne znam da li imaš Insta ali neko će ti preneti pi**o i sramoto muškog roda! - poručila je Kija.

Kija bila svedok nasilju

Podsećamo, ona je ranije progovorila o tome kroz šta je prošla.

- Suočila sam se sa psihičkim nasiljem, za to kažu da najviše ostavlja posledice. Ja sam neko ko najviše osuđuje nasilje. Što se tiče moje porodice, samo sam jednom to videla. Moja baka, takođe je bila neko ko je trpeo nasilje... Prvo sećanje koje imam kao dete, tati sam bila do visine kaiša... Desilo se jednom i nikada više, nije dozvoljavala da se to ponovi. Nažalost, moje drugarice su to doživljavale više puta... Meni je majka dala primer šta nikada u životu ne treba da dozvolim. Imala je naočare taj dan, kada ju je otac udario i komad stakla joj se urezao tu kod oka, ali sve se završilo kako treba - rekla je Kija.

Potom, ona se osvrnula na svog oca i otkrila da li sa njim razgovarala o nasilju nad njenom majkom.

Foto: Printscreen

- Nisam mu nikada postavila to pitanje, ali neka druga jesam. Znam zašto je to uradio. To je jedan vid nemoći, kukavički, kada ne možeš verbalno, prelaziš na nasilje... Kada sam prvi put pričala sa njim na tu temu, nisam ništa pitala jer nema potrebe, nema opravdanja za to. Krivo mi je što nije odgovarao za to. Nisam ljuta na njega, jer moj otac nikada nije digao ruku na mene, a na majku sam ponosna kako je odreagovala i tada i kasnije. Da je on sada živ, ne bih se libila da ponovim da je njegov potez bio nešto najgnusnije što je mogao da uradi. Kasnije mislim da je shvatio da je pogrešio, jer je umro sam. Iz svega sam izvukla dobru pouku, a to je da ništa ne treba trpeti - istakla je Kija u "Premijeri - Vikend Specijal".

