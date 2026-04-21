Pobednik rijalitija "Zadruga 5", Dejan Dragojević, posle dužeg vremena se oglasio i izneo svoje mišljenje o učesnicima koji se sada nalaze u "Eliti 9"

On se posvetio svom privatnom životu ističući da ne želi ponovo da uđe u rijaliti.

- Kada se završi rijaliti, a ti se ne vraćaš na stara vrata, ne započinješ stare stvari, nemaš više nikakvu emociju prema tome, dobru, lošu, neutralnu. E, tada shvataš da si pobedio sebe. Mogu slobodno da kažem da sam stvarno pobednik - kaže Dejan.

"Govorili su mi da sam izdajica"

- Obrijao sam se, sada ne mogu da me vređaju za bradu, a govorili su da sam izdajica, poturica, bradati jarac. Ja to volim, bez hejta nema ništa. Mislim da sam zreliji, pametniji, mislim da mogu mnogo bolje da iskoristim svoj mozak. Smatram da sam zreliji i pametniji, a da li ću to sprovesti u delo... - priča Dragojević.

O Aneli, Asminu i Staniji

On je prokomentarisao odnose aktuelnih rijaliti učesnika i bivših partnera Asmina Durdžića i Aneli Ahmić.

- Stvarna neka emocija i to što se dešava, možda Asmin i Aneli. Mislim da će se uvek vraćati jedno drugom. Teraju inat s drugim partnerima da bi jedno drugom pokazali nešto... Mislim da je Stanija ušla full spremna, ali opet... Ne možeš tamo ni biti spreman, mora da te sastavi, da dobiješ po kolenima. Svi su se uplašili, ide kraj rijalitija, osećaju se ugroženim, gube temu... Pa se svi mešaju - istakao je Dejan.

Ovako je izgledao Stanijin ulazak u Elitu:

O Maji

- Maja se lepo javila Staniji i šta se posle izdešavalo? Ona oseti, gleda kameru, prati. Odmah prešalta da se vrati Asminu. Ne možeš pohvatati sva ta dešavanja, moraš da odvojiš vreme da bi ispratio sve, pogotovo ćoškarenje.

Opleo po Asminu

Nije birao reči za Asmina, pa je žestoko opleo po njemu jasno govoreći da je kopija Filipa Cara.

- Svi su oni kopija Filipa Cara, svi kopiraju mog zeta. Filip Car je specifičan, galamdžija, hoće da ga utera, šeta kera svuda, ima fore i fazone, ali ima harizmu, on to može. Asmin je kao neki hejter koji je bio na internetu, pratio je dobro rijaliti, spremao se za to i odlučio da uđe. Nije potpuno opušten, previše je zategnut, kada bi se opustio bio bi mnogo interesantniji i zanimljiviji. Crpi mi energiju. Ima trule fore, treba da se opusti i da ne razmišlja o kamerama. Stavio je sebi teze kako će da se ponaša, a to ne možeš u rijalitiju, moraš biti svoj - zaključio je on u emisiji "Ekskluzivno".

Izgubio na sudu

Podsećamo, ranije smo pisali o tome da je Dejan Dragojević izgubio na sudu od Aleksandre Nikolić.

Aleksandra Nikolić je na sudu dobila tužbu protiv Dejana Dragojevića i njegove majke Biljane Dragojević. To je tvrdnja Dejana Dragojeviča koji je, prema donetoj presudi, u obavezi da Aleksandri solidarno isplati sumu od 400.000 dinara.

- Dešavala su se suđenja, ovo je sad već došlo do kraja - rekao je Dejan u ranije za Informer.

- Usvaja se tužbeni zahtev tužilje Aleksandre Nikolić, a tuženi Dejan Dragojević i Biljana Dragojević se obavezuju da tužilji solidarno isplate iznos od 400.000 dinara na ime nematerijalne štete zbog povrede časti i ugleda i ljudskog dostojanstva, iznošenjem neistina i uvreda u emisiji emitovanoj 25.03.2024. godine, sa zakonskom kamatom - pročitao je Dejan.

"Naknada štete je 400.000 dinara"

- Naknada štete je 400.000 dinara. Mama i ja smo osuđeni zbog toga što je keva iznela nadimke koji su već bili pomenuti u rijalitiju, po medijima... Ali dobro. Taman kad mi stigne sve biće dve godine. Ovo je završeno, zato vam i čitam. Eto, imali ste priliku da vidite kako se tuže ljudi iz rijalitija - rekao je Dragojević tada.

