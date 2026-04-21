Voditeljka Bojana Lazić sada je na Instagramu otvoreno odgovarala na pitanja svojih pratilaca i dotakla se privatnog života. Iskreno je priznala da je stavila tačku na dugogodišnju vezu i okrenula se sebi i novim životnim izazovima.

Otkrila je i kakvog muškarca priželjkuje, naglasivši da su joj najvažnije osobine hrabrost, lojalnost i doslednost

Na pitanje da li je slobodna, Bojana je odgovorila:

"Završila sam i stavila tačku na dugogodišnju vezu. Vraćala se i davala nove šanse. Sada uživam u sebi, detetu, poslu, putovanjima i stalno upoznajem sebe. Radujem se životu" - napisala je Bojana, pa otkrila koji je njen tip muškarca:

"Dobar hrabar i lojalan čovek koji stoji iza svojih reči, sposoban i vredan".

"Meni je važna ta finansijska stabilnost kod muškarca"

Podsetimo, kako je ranije istakla, ne želi da bude lažno skromna kada su finansije u pitanju.

- Meni je važna ta finansijska stabilnost kod muškarca. Ne tražim ja vile i kamione, važno mi je da imam svoj dom, siguran posao, da mogu da otputujem negde. Čovek koji kaže da mu nisu bitne finansije, taj laže. Najvažniji je mir, ako ti zadržiš to, a imaš svoje vreme i zaradiš uz to, to je onda dobitna kombinacija - kaže Bojana.

"Sin me posmatra kao neku jadnu samu ženu"

Kako nam je objasnila još se nije pojavio partner “za ceo život” kog bi predstavila sinu.

- Kad smo se vraćali avionom iz Crne Gore, kaže on meni: “Jao, mama, što te gleda ovaj”. Pa dalje nastavlja sa pitanjima: “Mama, kako si ti tako lepa, a sama?” Onda ja njemu objašnjavam da sam ja odvojila ta dva sveta. Kada sam u dugoj vezi i imam partnera, ja te stvari ne spajam, jedino ako to ne bude do kraja života, pa ću ga predstaviti u svakom smislu svom detetu. On me posmatra kao neku jadnu samu ženu. Voleo bi da budem sa nekim i bio bi mi podrška, nema taj problem - rekla je Bojana nedavno za "Blic".