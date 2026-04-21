Slušaj vest

Pevačica Nataša Alimpić koja tvrdi da se viđala sa pevačem Harisom Džinovićem progovorila je o odnosu sa njim i spomenula njegovu bivšu ženu Melinu i njenu svadbu.

Naime, Nataša je žestoko prokomentarisala svadbu Meline Džinović i 23 godina starijeg milionera u Monaku.

"Ona je poznata po tome što je Harisova bivša"

Ona se osvrnula na Harisovu izjavu o Melinom venčanju gde je naveo da je sav glamur njihove svadbe zbog njega.

- Meni nije davao ništa, nisam mu tražila niti bih. Da se ne lažemo, on je u pravu što je rekao da ne bi bila tolika pompa da nije njega. Po čemu je ona poznata nego što je bivša žena Harisa Džinovića i zato što je on doprineo tome da se njen brend proširi i da ona to tako dobro naplati. Niko to ne bi pratio da nije bilo njega - u jednom dahu je rekla Nataša, pa nastavila:

1/8 Vidi galeriju Nataša Alimpić Foto: Printscreen, Instagram

- Takve žene znaju jako dobro da navuku te ljude sa novcem. Za to se nekako rodiš. Ja ne mogu da navučem ni nekoga ko nema para, a kamoli ko imaš. I da ne razmišljaš šta će biti kada se završi, da li ćeš trebati da vratiš novac i sve što si dobila od nekoga. To je teška priča koja može da dobije epilog koji nije povoljan. Ona se odmah obezbedi na početku, uma ona to, zna ona to znanje - smatra ona.

Kako priznaje detalje o odnosu sa Harisom, kako kaže, još uvek nije spremna da iznosi u javnost.

1/5 Vidi galeriju Melina Džinović Foto: Profimedia, Shutterstock, Profimedia, ATAIMAGES, ATA Images / Antonio Ahel

- Nismo mi bili zajedno, mi smo se viđali. Ja još uvek nisam rekla da li smo imali vezu, spavali i slično. To i daje držim za sebe. Ja ne tražim nikakvu korist od partnera, samo tražim pažnju. U njemu sam videla ono što Melina nije, a on u meni nije video moje kvaliteta. To je njegov minus - rekla je.

Ona je otkrila da je povređena, ali da i dalje ima emocije prema Harisu.

- Razočarala sam se zato što se pravi da me više ne poznaje, meni je krivo jer sam osetila emociju prema njemu. Ne stidim se što je stariji od mene 46 godina. Ubeđena sam da je do njega to što to nije uspelo i urodilo plodom. Na njegovu inicijativu smo prekinuli kontakt. Ja sam uvek, tu, još uvek sam tu. Emotivno sam slobodna i može da mi se javi- poručila je za Blic.

Haris ne poznaje Natašu Alimpić

1/6 Vidi galeriju Haris Džinović Foto: Kurir, Kurir Televizija, Saša Leteći

- Tu sam djevojku, Natašu, jednom vidio. U šta je ona ufurana ja stvarno ne znam. Kaže da smo se viđali dva mjeseca? Koliko sam se sa vama novinarima viđao, toliko sam i sa njom - bilo je sve što je pevač rekao pre par meseci kad su ga novinarali upitali za "odnos" s koleginicom.