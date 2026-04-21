Pobednik pete sezone rijalitija „Zadruga“, Dejan Dragojević, večeras je nakon duže pauze gostovao u emisiji „Amidži šou“. Tom prilikom otvoreno je govorio o prelasku u islam, ali i otkrio da li bi zbog ljubavi svog života bio spreman da promeni veru.

- Da li bi promenio veru ako bi upoznao ženu svog života, a ona insistirala da se venčate u crkvi?

- Ne bih. Ljudi stalno greše. Ja nisam bio uopšte kršten, s mamine strane su katolici, s tatine pravoslavci. Kad sam otišao u Bosnu i počeo da izučavam islam da bih odbranio osobu s kojom sam, ja sam to prihvatio... Ja sam već osam godina u islamu. Nikad sad sebe ne bih mogao da vidim u nekoj drugoj veri. Svašta mi kažu, da fali samo da postanem budista... Kažu da sve radim zbog para, neka neko ponudi dobre pare, možda krava prođe kroz Veternik - otkrio je Dejan u emisiji ''Amidži šou''.

O rijalitiju

Podsetimo, Dejan je nedavno rekao da nema želju da ponovo uđe u rijaliti.

- Kada se završi rijaliti, a ti se ne vraćaš na stara vrata, ne započinješ stare stvari, nemaš više nikakvu emociju prema tome, dobru, lošu, neutralnu - e, tada shvataš da si pobedio sebe. Mogu slobodno da kažem da sam stvarno pobednik - rekao je nedavno i dodao:

Obrijao sam se, sada ne mogu da me vređaju za bradu, a govorili su da sam izdajica, poturica, bradati jarac. Ja to volim, bez hejta nema ništa. Mislim da sam zreliji, pametniji, mislim da mogu mnogo bolje da iskoristim svoj mozak. Smatram da sam zreliji i pametniji, a da li ću to sprovesti u delo.

