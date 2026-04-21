Slušaj vest

Pevač Šerif Konjević poseduje velelepnu vilu na Ilidži, a bez obzira na veliki uspeh koji je postigao uz pesme, svakako pamti odakle je potekao, kao i koliko ga je iznenadilo što je prvu nekretninu uspeo da kupi zbog čuvene „Bele venčanice”.

Od jedne pesme zaradio bogatstvo

1/6 Vidi galeriju Šerif Konjević Foto: Kurir Televizija, Nemanja Nikolić

- Ja sam ovo časno zaradio i za ovo sam se celog života borio. Ja sam čovek domaćin, volim da mi je lepo, čisto i prijatno. Puno radim i onda dom mora da mi bude takav – pričao je u jednoj emisiji pevač, prenose mediji, pa se zatim i prisetio te svoje prve zarađene nekretnine, iz perioda kad još nije bio stekao veliku popularnost.

- Zaradio sam mnogo novca zbog pesme „Bela venčanica” koja je prodata u oko 850 hiljada tiraža. To je meni bilo neshvatljivo. Ali eto, kroz taj uspeh sam dobio i finansije pa kupio stan i auto – otkrio je on, pa dodao kako je na zidu svoje vile oslikao mural koji oponaša njegovu porodičnu kuću u Sanici, u kojoj je, inače, odrastao.

– Ovo je ulaz moje rodne kuće i broj 12 u kom sam živeo. Nisam hteo da pišem ulicu ali ovo je dovoljno- objasnio je pevač.

– Ovo je ulaz moje rodne kuće i broj 12 u kom sam živeo. Nisam hteo da pišem ulicu ali ovo je dovoljno- objasnio je pevač.

Na estradi je 51 godinu

Podsetimo, Konjević je rođen 26. aprila 1958. godine u mestu Sanica u Bosni i Hercegovini, i ima 67 godina.

1/5 Vidi galeriju Šerif Konjević objasnio situaciju sa Naserom Orićem Foto: Nemanja Dedović, Foto: Marko Jović

Svoj izuzetan vokalni talenat pokazao je još na samom početku karijere, davne 1975. godine, kada je svetlost dana ugledala njegova prva singl ploča pod nazivom „O, suze moje“. Tokom svoje bogate, višedecenijske karijere, otpevao je brojne hitove koji su postali neizostavan deo narodnih veselja i redovni na repertoarima radio-stanica širom regiona.