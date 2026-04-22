Jelena Karleuša danas se pojavila na jednom suđenju, a nakon završetka ročišta, obratila se medijima i govorila o raznim aktuelnim temama.

Pop zvezda je na samom početku otkrila i da je Svetlana Ceca Ražnatović dala otkaz svojim radnicima, nakon što se u medijima pojavila fotografija na kojima se vidi da oni u njenoj vili gledaju "Pinkove zvezde", a ne "Zvezde Granda".

- Ja sam ovde na sudu non-stop. Bila sam i pre neki dan sa Svetlanom Ražnatović. Jedna ptičica mi je rekla da je otpustila one radnike obezbeđenja koji su onako lepo gledali "Pinkove zvezde" i mene u toj emisiji.

Da li ćeš im ti sad ponusiti posao?

- Želim da pozdravim njeno obezbeđenje i da kažem da mi je žao što su dobili otkaz. Kod mene uvek mogu da dobiju posao jer smatram da ljudi nisu ništa loše uradili. Oni su samo gledali ono što gleda cela Srbija. A iz dobrih izvora znam da gleda i Svetlana Ražnatović. Ne znam što im je dala otkaz.

Dokle je stigao tvoj proces sa Cecom?

- Mi smo u procesu poslednjih 20-30 godina. To ne ide nigde. Ne pomera se sa mrtve tačke. Možda je vreme da Svetlana shvati da ja nisam kriva za njen život i postupke i da istina boli.

U medijima se već mnogo priča i o glamuroznoj proslavi 18. rođendana tvoje ćerke Atine.

- Nadam se i da će druga strana, zvana njen otac da isto učestvuje u tome, pošto u svemu učestvujem isključivo samo ja. Atina uveliko razmišlja o tome. Ona slavi punoletstvo 7. septembra ove godine, a Nikica sledeće. Ona se već pita šta će ona da radi ove godine i gde će ona da bude, pošto im je istoga dana rođendan. Rekla sam joj da će valjda biti uz svoju sestru. Tako da ćemo biti svi zajedno.

Da li je istina da će Atina svoje školovanje nastaviti u inostranstvu?

- Borim se da deca školuju i obrazuju. Ja sam za to i apelujem da se deca školuju i obrazuju. Atina i Nika su devojčice sa najboljim ocenama u svojoj školi. Što se tiče Atine, gde god je konkurisala su je primili. Reč je o najprestižnijim evropskim fakultetima.

Kako će ti pasti odvajanje od nje?

- Atina ima ideju da ja treba da kupim stan tamo gde ona ide. Od toga sada nema ništa jer mama sada ulaže u novi album. Može tata da kupi stan.

