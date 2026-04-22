Njih dve danas imaju zakazano suđenje, a i ako su trebale zajedno da odu na suđenje, ovog puta je samo Aneli izašla iz Elite dok je Maja odbila da izađe iz Bele kuće.

Iako su do skoro bile čak i najbolje drugarice u rijalitiju, njihov odnos se vrlo brzo vratio na onaj iz "Elite 7", kada su se međusobno vređale i klevetale.

Maja je zbog svega izrečenog na svoj račun protiv tada ljute suparnice podnela čak deset tužbi, a danas su imale zakazano ročište.

Maja izbila zube Asminu

Podsećanja radi, sve je počelo u spavaćoj sobi Bele kuće, gde su njih dvoje u jednom trenutku bili zajedno ispod pokrivača. Situacija je, prema prikazanom materijalu, u kratkom roku eskalirala i pretvorila se u žestok sukob. U jednom trenutku došlo je do fizičkog obračuna, nakon čega je Maja panično reagovala, vrištala i dozivala pomoć, dok je situacija potpuno izmakla kontroli.

Na buku i pozive odmah su reagovali drugi učesnici, među kojima su Borislav Terzić Terza i Miki Dudić, koji su utrčali u prostoriju i intervenisali kako bi razdvojili aktere i sprečili dalje komplikacije. Njihovom brzom reakcijom situacija je stavljena pod kontrolu, a Asmin je savladan i udaljen iz konflikta.

