Milan Stanković u najvećoj tajnosti priprema veliki povratak na estradu, i to na jesen ove godine.

Kako saznajemo od izvora bliskog pevaču, on je već duže vreme u jednom muzičkom studiju, gde je otpevao dve pesme. Svi oni koji su čuli nove Milanove numere tvrde da će biti megahitovi. Posebno tipuju na pesmu koju je on sam odavno napisao, a stajala mu je u fioci nakon što je odlučio da kaže zbogom estradi.

Iako se u pojedinim medijima pojavila informacija da će Milan objaviti ceo album, istina je ipak da su u pitanju dve pesme, za koje će snimiti i visokobudžetne spotove.

- Dve pesme su završene, a sad vaga da li će odmah u septembru izbaciti samo jedan ili oba povratnička singla. Jedna je brza, a druga je emotivna balada. U pitanju je jedna od njegovih najemotivnijih pesama koju je ikad otpevao, a on je autor muzike i teksta. Sad mu je to glavni fokus. Hteo je da se o tome ništa ne zna, ali se vesti brzo pročuju. To ga je malo iznerviralo, ali šta je - tu je. Napravio je i detaljan plan kako želi da izgleda do tada, pa se odmah posle završetka vaskršnjeg posta bacio na vežbanje i treninge. Angažovao je i ličnog trenera i nutricionistu kako bi do septembra bio u tip-top formi. Hoće da totalno promeni izgled, a cilj mu je da skine 15 kilograma. On je svestan da za to treba dosta vremena i truda, a kako bi efekat bio što bolji, podvrgnuće se i nekim estetskim intervencijama. Koliko sam čuo, hoće da radi lipolizu i skine višak sala sa stomaka, kao i da smanji podbradak, a ne beži ni od botoksa kako bi ublažio neke bore - priča naš sagovornik.

On nam otkriva i da Milan, koji trenutno živi od privatnog biznisa, zasad ne planira da se vraća nastupima.

- Milan zasad ne planira da se vraća nastupima, niti želi da daje intervjue. Samo želi da se ovim novim pesmama oduži svojim vernim fanovima za svu ljubav i podršku tokom svih ovih godina. Za mesec dana ga očekuje i snimanje dva visokobudžetna video-spota. Trenutno pregovara s našom najboljom domaćom ekipom, koja je radila i spotove Jelene Karleuše za pesme "Karli bič" i "Benga". Oni su mu već predložili kako to treba da izgleda, to će tek biti ludilo. Samo ću da vam kažem da je sve zamišljeno kao dva mini-filma. To će ga mnogo koštati, ali on ne žali. Trilogija koju je snimao svojevremeno u Japanu je za ovo mala maca - zaključuje naš izvor.

Pevač nam se nije javljao na poznati broj telefona.

Rada i Vesna se raduju njegovom povratku

Iako Milana dugo nije bilo u javnosti, interesovanje za njegov život i karijeru nije jenjavalo. Osim fanova, koji nikad nisu odustali od njega, i kolege su ga molile da se vrati na estradnu scenu. Pevačica Vesna Zmijanac priznala je da već godinama ubeđuje Stankovića da snimi album i prognozira mu svetsku karijeru. Sličnog mišljenja bila je i Jelena Karleuša, kojoj je napisao pesmu "Ludilo".

Milanova bivša devojka i koleginica Rada Manojlović u više navrata je istakla da pati što on nije deo javne scene, ali želja da se Stanković vrati na estradu uskoro će joj se ostvariti. Ona nije mogla da sakrije sreću zbog njegovog povratka, na koji ga je dugo nagovarala.

- Ništa me ne pitajte, ne smem ništa da kažem, ali oduševljena sam jer se Milan vraća na scenu. To će biti pravi haos i jedva čekam! Nikad nije ni trebalo da odustane od pevanja - rekla je pevačica za Pink.

Rada je vest da Milan na jesen izdaje nove pesme prokomentarisala i na društvenoj mreži "Iks".

- Jeste što jeste, ali pričati se ne sme. I ja sam iznenađena tom informacijom koju sam pročitala. Iznenadila sam se i pitala ga: "Milane, zar ja da ne znam koja sam ti kao najbliži rod?" Jedino ako on od mene to želi da sakrije. On često to radi, krije od mene nešto namerno. Milan je na planeti Zemlji i mislim da je u Srbiji, ali nije u Beogradu. I ja bih možda tako da sam na njegovom mestu. On ni prstom nije mrdnuo, a aktuelan je - napisala je Manojlovićeva, a korisnicima ove društvene mreže bilo je jasno da je ona u sve upućena, ali da ne sme ništa da otkriva.

Želeo da se zamonaši

Podsetimo, tokom godina provedenih daleko od reflektora, o Stankoviću su kružile brojne priče. On je želeo da se zamonaši, često je obilazio manastire i vreme posvećivao duhovnom miru, što je dodatno podgrejalo spekulacije da bi mogao potpuno da napusti estradu. Ipak, on se tim povodom nikad nije konkretno oglašavao, pa su ove informacije ostale na nivou nagađanja.

Njegov povratak mnogi vide kao jedno od najvećih iznenađenja na domaćoj estradi ove godine, a ostaje da se vidi da li će nove pesme nadmašiti očekivanja vernih fanova koji su ga sve vreme čekali.

