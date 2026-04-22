"OSTAJU TRAUME..." Znate ga kao pobednika rijalitija, a evo čime se sada bavi! Dejan Dragojević presekao! Ovo je razlog zašto se odlučio baš za taj posao
Dejan Dragojević, koji je odneo pobedu u petoj sezoni "Zadruge", otvoreno je pričao o svojim planovima u budućnosti. Naime, Dejan je otkrio i kojim poslom se sada bavi.
Nakon pobede u rijalitiju, dugo je razmišljao čime će se baviti, a potom i doneo odluku. Dragojevič je rešio je da se oproba u digitalnim medijima. Svoju karijeru je usmerio na snimanje podkasta na Jutjub platformi.
- Pokrenuo sam nešto kod sebe, odlučio sam da nastavim snimanje podkasta. U prvoj emisiji je bio Marko Đedović. Komentarisali smo sve teme u raskoraku - rekao je Dejan u emisiji "Amidži šou".
"Ostaju neke traume..."
Pobednik Zadruge ima za cilj da pruži podrušku i bude oslonac ljudima koji su prošli tešku životnu priču.
Volim neke teme koje sam sad slušao. Dosta mi se njih javlja sa životnim pričama i volim da im dam vetar u leđa. Snimaću za Jutjub. Koliko god da je neko uspeo, ostaju neke traume – bio je iskren Dragojević u emisiji.
O prelasku u islam
On je otvoreno govorio i o prelasku u islam, ali i otkrio da li bi zbog ljubavi svog života bio spreman da promeni veru.
- Da li bi promenio veru ako bi upoznao ženu svog života, a ona insistirala da se venčate u crkvi? - glasilo je pitanje.
- Ne bih. Ljudi stalno greše. Ja nisam bio uopšte kršten, s mamine strane su katolici, s tatine pravoslavci. Kad sam otišao u Bosnu i počeo da izučavam islam da bih odbranio osobu s kojom sam, ja sam to prihvatio... Ja sam već osam godina u islamu. Nikad sad sebe ne bih mogao da vidim u nekoj drugoj veri. Svašta mi kažu, da fali samo da postanem budista... Kažu da sve radim zbog para, neka neko ponudi dobre pare, možda krava prođe kroz Veternik - otkrio je Dejan u emisiji ''Amidži šou''.
