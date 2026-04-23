Slušaj vest

Kako je Kurir prvi objavio, Maja Nikolić našla je čoveka svog ćivota sa kojim uživa u ljubavi. Pevačica ga je vešto krila mesecima, ali ih je sada ekipa Papraco lova usnimila. Partner pevačice sačekao ju je nakon jednog gostovanja, pa su zajedno otišli kući.

I ako se šuškalo da je u vezi sa bogatim i moćnim čovekom, izlgeda da njen partner ne voli da pokazuje luksuz pa je došao po nju automobilom marke Mercedes. Kako se može videti na internetu na sajtu za prodaju autmobila prodajna cena ovog auta u polovnom izdanju je od 2.000 do 4.000 evra.

Nakon što su došli sa gostovanja i ušli u prostoriju gde na vratima piše "Majino sokače" oni su tu ostali do jutra, a onda je njen partner izašao i tada ga je ekipa usikala bolje, e u galeriji ispod pogledajte kako izgleda

1/5 Vidi galeriju Ovo je dečko Maje Nikolić Foto: paparaco lov printcreen

Moćan je i dobar

U razgovoru za emisiju "Stars specijal", koja se emituje nedeljom od 17 sati na Kurir televiziji, pevačica je potvrdila da je pronašla ljubav svog života i da uskoro planira venčanje.

- Verenički prsten je prelep i fantastičan, iako je od plastike. Meni ne trebaju brilijanti kada imam čoveka koji ima srce kao brilijant. Ljubav je svetinja - poručila je Maja.

Dodaje da ni nakon udaje ne planira da nosi skupoceni nakit, jer, kako kaže, suština odnosa nije u vrednosti prstena, već u emocijama koje stoje iza njega.

- Našla sam pravog muškarca. Lep, prezgodan, moćan, visok, uspešan, mojih godina. Nikada nisam volela mlađe muškarce i to se neće promeniti. Izvinjavam se mladima, ali to jednostavno nije moj izbor.

1/5 Vidi galeriju Maja Nikolić srećna žena Foto: Print Screen Kurir TV, Printscreen Instagram, Damir Dervišagić, Shutterstock/Shipilov77777

Vozimo rolere i uživamo u istim stvarima

Nikolićeva je otkrila i da vodi računa o privatnosti, te da njen izabranik nije deo javnog života i ne želi medijsku eksponiranost.

- Blokirala sam više od 250.000 ljudi na društvenim mrežama jer ne želim neprimerene poruke. Ja sam majka dva sina i znam šta znače red i granice. Moj partner to poštuje i srećan je što ima porodicu pored sebe.

Njihov svakodnevni život, kako kaže, ispunjen je jednostavnim stvarima.

- Ustajemo rano, vozimo rolere u pola šest ujutru, volimo iste stvari, isto se oblačimo. On mi uzvraća ljubav istom merom i često mi peva pesme koje volim, naročito "Volim te, budalo mala".