LEGENDA U TRENDINGU: Mitar Mirić nadmašio mlađe kolege
Folk pevač Mitar Mirić ponovo je pokazao da kvalitet i iskustvo nemaju rok trajanja. Naime, on je pre nekoliko dana objavio novu pesmu pod nazivom „Kidaš me živote“, koja je za kratko vreme uspela da pronađe put do publike i zauzme mesto u trendingu na YouTube platformi.
Ono što ovu vest čini još značajnijom jeste činjenica da Mirić pripada generaciji pevača koja retko ulazi u trending, naročito u vremenu kada dominiraju mlađi izvođači i moderniji muzički pravci.
Ipak, njegova nova pesma pokazuje da publika i dalje prepoznaje emociju, autentičnost i prepoznatljiv stil koji ga godinama izdvaja na domaćoj sceni.
Ulazak u trending za njega nije samo još jedan uspeh, već i potvrda da pravi hit ne poznaje granice ni kada su u pitanju godine ni trendovi. Mirić je ovim potezom dokazao da i dalje može ravnopravno da stane uz nove generacije i osvoji pažnju publike širom regiona.
