Voditelj Darko Tanasijević važi za nekog ko najbolje poznaje rijaliti učesnike, ali je sada šokirao javnost kada je ogolio dušu i otkrio sve o brutalnom sukobu koji ima sa porodicom Kulić! Iako su godinama unazad sarađivali, te mu je Marija Kulić pružala veliku podršku tokom bolesti, njena ćerka Miljana ga je neočekivano i brutalno izvređala, zbog čega je voditelj morao hitno da reaguje i preduzme radikalne mere.

Darko je priznao da ga je ponašanje najpoznatije rijaliti Nišlijke potpuno razočaralo.

- Iznenadilo me je, Miljana Kulić mi je poslala nedavno poruku kada sam ja okačio Instagram stori da se vraćam na ekrane posle one pauze i da ću raditi, onda mi je ona napisala nešto u fazonu: "Koga boli uvo i onako nećemo gledati, ti si bla, bla..." I onda je tu izrekla neke uvrede na moj račun, ničim izazvana, i onda sam je blokirao - otkrio je Darko u dahu, pa dodao:

- Stvarno ne mogu da se ganjam s njom, ona će sutradan da se verovatno pokaje i da mi se izvini i tako dalje. Znam da me je posla toga pljuvala i na TikToku, to sam video.

Ipak, prava pozadina ovog estradnog rata krije se u sukobu sa Marijom Kulić! Marija je, naime, na sve načine pokušavala da pomogne Darku dok je prolazio kroz pravu agoniju sa zdravljem i obilazio bolnice, ali je onda usledio šokantan obrt.

- Marija Kulić, njena majka, poslala mi je poruku dok sam ja bio po lekarima, bolnicama, i dok sam muku mučio sa nogom. Poslala mi je stvarno dobronamernu poruku: "Proveri ovo, proveri ono. Moja ćerka je imala problem sličan, pa je išla kod ovog lekara, kod ovog, obrati pažnju, pij ovo..." Sastavila mi je onako žena lepu poruku - ispričao je Tanasijević.

Darko ističe: "Nemam ni vremena ni živaca za njih"

Priznao je šta je bila kap koja je prelila čašu.

- Možda je ružno s moje strane, ja nisam odgovorio i nisam se prosto ni zahvalio, zato što u tom trenutku sam baš bio nervozan. I ona se zbog toga, bog zna kako uvredila, napljuvala me, a Miljana je počela da mi piše te uvredljive poruke u inboks. Samo sam bio u fazonu: "Ma bre, ne, nemam ni vremena ni živaca da se ganjam sa njima" - zaključio je za "Alo" voditelj, koji je nedavno imao ozbiljan zdravstveni problem sa nogom.

