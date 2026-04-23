Slušaj vest

Jelena Ilić, nekadašnja rijaliti učesnica i bivša žena Ivana Marinkovića danas uživa sa novim partnerom, a sad je govorila o svom emotivnom životu, aktuelnim temama u "Eliti", ali i svađi sa Ivanom Šopić.

Jelena Ilić je najpre priznala da je srećna u novoj vezi.

Jelena objavila staru Šopićkinu fotku:

1/7 Vidi galeriju Jelena Ilić objavila staru fotografiju Ivane Šopić Foto: Pritnscreen /Instagram

- Zadovoljna sam u ljubavnom odnosu u kome sam već neko vreme. Imam partnera koji je van svega ovoga. Ne prati medije, rijaliti, ali sve i da vidi ja bih mu pokazala nema tu laži. Kada sam toliko bila po rijalitijama ja sam oguglala, neko koga ćeš upoznati male su verovatnoće da neće videti sve što se pisalo. Svi mi imamo život i pravimo greške.

Jelena oplela po Ivani Šopić

1/11 Vidi galeriju Ivana Šopić od rijalitija do voditeljke Foto: Printscreen, Printscreen Instagram

Njen odnos sa voditeljkom Ivanom Šopić je i te kako turbulentan, pale su teške reči, a Jelena danas o njoj nema reči hvale.

- Ne mogu da srećem osobu kao ona nigde jer mi smo dijametralno suprotne ličnosti, ona nije ni ličnost za mene, ne znam ni kako ni da je nazovem. Ona odlazi na mesta na koja ja nikada ne bih, nisam bila ljubavnica oženjenim vlasnicima nekih tu beogradskih restorana i lokala, a sticajem okolnosti je to što ja znam dugo pre ulaska u rijaliti, a ona me isprovocirala da kažem. To sam znala pre ulaska u poslednju sezonu - rekla je Jelena, pa se prisetila na koji način ju je Ivana Šopić spomenula u "Eliti":

1/9 Vidi galeriju Jelena Ilić i Ivan Marinković Foto: Petar Aleksić

- Ona je tamo unutra dobacila da se moj bivši Uroš i Stefan Karić nalaze zajedno na Zlatiboru. I moj bivši muž kaže: “Što nisi rekla da je Jelena bila, a sve se o meni zna jer sam bila u Tik-toku. To su mi ljudi poslali i ja poludim, sa Urošem i Matejom sa bila okej, a sa Karićem nisam mogla da se gledam očima. Ja sam tada bila na korak ulaska u vezu sa sadašnjim momkom. Nisam imala veze sa tom pričom, tražila sam da se uključim da to kažem. Tada su počela uvrede. Plakala sam na Tik-Toku. Njen najveći problem je što je glupava, ja sam se rasplakala jer mi je uživo na Tik-toku neko to javio. Bila sam besna. Zato što taj neko ko nije u Srbiji može da pomisli da je to istina.

Jelena je potom pojasnila uzrok njihovog lošeg odnosa, koji se produbio i na društvene mreže.

- Ona je odmah počela da me vređa, taj rat je blam za nju. Ona kaže da sam ja to uradila da bih ušla u rijaliti. Ja to mogu jednom rečenicom da uradim ako hoću. Ona je mislila da ja plačem zbog nje. O meni se sve zna, a o njoj se ne zna, a ja sam pogodila u centar i sve što sam znala - rekla je ona i dodala:

- Ja sam sedela za stolom sa čovekom koji je bio sa njom u vezi a u tom trenutku oženjen ,a takođe njena bivša drugarica bila sa njim u vezi pa su se oko toga posvađale i ona drugarici nije vratila haljine, odela, a ona joj je to pozajmljivala za emisije. Ja to sve znam, a nisam pričala, a ti mene čačkaš kao voditelj, što je legitimno i onda dođeš u emisiju da me pljuješ.

"Bora Santana je jeziv"

1/6 Vidi galeriju Bora Santana Foto: Boba Nikolić

Bez dlake na jeziku prokomentarisala je i Boru Santanu, ali i njegov odnos sa Urošem Stanićem.

- Bora Santana je jeziv, primitivan je i uvek se pitam kako je ta žena Milica uopšte bila sa njim, ali tako pitaju i za mene i mog bivšeg muža. On je nesrećan od razvoda i Bora je sve smarao i mene, muvao me. Jako je dosadan i naporan, on bi se smuvao sa foteljom da ga hoće. Tako gleda i na Uroša, prija mu pažnja, a kao neće da me povezuju sa gej osobom. On bi se smuvao i sa foteljom samo da ga neko hoće. Teše ga ljudi tamo jer je vrlo labilan, tapšu ga kako je super, taj humor svadbarski. Ja mislim da je bruka za taj posao kojim se bavi od ulaska.

Danas prema bivšem partneru Ivanu Marinkoviću nema nikakvu emociju, .

- Ništa isti, tra-la-la. Ne znam ni šta radi ni šta priča. To zaobilazim ja kad gledam zanimljive su mi samo neke aktuelne teme - rekla je ona ističući da kad ga vidi ne oseća nikakvu emociju:

- Nikakva emocija, kao neko koga poznajem, s kim ne razgovaram. Nemam puno ljudi u životu, prijatelja sa kojima sam u lošim odnosima. Imam samo jednu drugaricu s kojom ne razgovaram godinama bivšu i on me asocira na ta na te ljude iz moje prošlosti sa kojima sam bila bliska i dobra - više nisam. To je sve. Niti sam besna, ljuta, niti ga mrzim. Previše ga dobro poznajem. Znam otprilike šta bi na neku temu rekao. Drago mi je da nisam ničija tema, drago mi je da ne budem njegova. To mi je samo bitno. A on je uvek isti.

Čuje se sa Miljanom i Marijom Kulić

1/5 Vidi galeriju Marija Kulić Foto: Nemanja Nikolić, Petar Aleksić, Printscreen, Pritnscreen

S obzirom na to da je Ivan Marinković, njen bivši muž, ali i nekadašnji partner Miljane Kulić, mnogi su mislili da su njih dve na ratnoj nozi, ali Jelena kaže da je ipak drugačije, te da je čak i u kontaktu sa Marijom Kulić.

- Ušla mi je nekoliko puta u lajv. To je bio period kad sam bila aktivna. Sa Marijom sam se čula, čestitala mi je rođendan, a njen rođendan je par dana posle mog, pa sam i ja njoj čestitala. Super smo, srele smo se i letos kod jednog doktora, došao je posle i Đedović. Zvale su me i pre nego što je Miljana ušla, u vezi nekih privatnih stvari. Što se mene tiče imaju moje poštovanje. Ona mene niti vređa, niti dira. Baš naprotiv. Nismo neke prijateljice, ali uvek ću se rado javiti. Miljani ću se vrlo rado javiti. Ume ona da mi pusti nekad poruku. Sad je verovatno haosu. Miljana i Zola su dobar tandem, zanimljivi su. Nikada ne mogu drugima da zamerim loš odnos, što bi Miksi rekla toksičan, zato što sam i ja isto to imala. U mom prvom rijalitiju, kad se desio taj čitav haos, kad je sve to bilo ozbiljno, ja sam nasilje od tadašnjih učesnika. Mene je muškarac od sto dvadeset, trideset kilograma gađao velikom punom limenkom u stomak. Bila sam omražena i onda sam ja sav svoj taj bes iskaljivala u tom nekom mom lošem odnosu.

Jelena: "Aneli je dno dna"

O Aneli Ahmić nema reči hvale, ali ni o Maji Marinković.

- Aneli bukvalno ne znam šta radi. Ona je očigledno žena koja nema pojma ni šta je to ljubav, niti zaljubljenost. I onda takovergla i vrda i traži sebi samo vjerojatno neku sigurnost. Tamo da joj bude lakše, da bude neko pored nje, al kako je to u stvari niko ne želi. Ona je katastrofa, nikad gore. Očaj, dno dna. Posle svih pretrpljenih stvari, nijedan novac ne može da nadomesti one stresove. Ona je horor. I svi ti ljudi tamo generalno i Maja i ta borba ko će s kim biti, šta je dobro za rijaliti i o čemu će se najviše pričati. Oni su očajni. Sve je već viđeno posle toliko godina, samo su tu sad zavrzlame ko će s kim i borba oko tih par muškaraca.

S obzirom na to da povremeno prati rijaliti dešavanja, ali i priče koje kolaju o rijaliti učesnicima, otkrila nam je ko od njih ulazi u top 3 mesta po mišljenju publike.

- Svi kažu da je kao sad red da Anđelo osvoji to prvo mesto. Nemam pojma. On je meni uvek bio odvratan. Ja njega ne mogu da gledam u oči. Sve radi lažno. On je toliko ima tu samokontrolu u rijalitiju da živi potpuno drugi život tamo i napolju. On je najjači folirant ikada. Aneli su prošle godine predviđali pobedu. Ona je doživela debakl, bila je peta, šesta. Nikad gore nije prošla. Valjda će joj se ove godine isplatiti sve ovo što radi, jer ovo je horor. Šta žena sebi dozvoli sa toliko godina. Ona je tu negde verovatno. Daj Bože da bude da uzme neke pare za ovo što preživljava. Kao treća - Anita, ona je uvek imala tu veliku podršku. Ona je bila i pobednica.

kurir.rs/blic