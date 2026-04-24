Reper Ivan Ivanović, poznatiji kao Đus, pojavio se na prestoničkom događaju gde je govorio o muzičkoj sceni, ali i svom privatnom životu i odnosu, kako je naziva, sestrom, pevačicom Minom Kostić.

- Uvek se smejem, ali ne moraju uvek svi to da vide - započeo je Đus, pa progovorio o pesmi koju sprema sa Darkom Lazićem i Đanijem.

- To će da bude ludilo, ne može da kiksne. Znamo Drako, Đani i ja... ima neki vajb, neka atmosfera kao kad se spremala pesma "Keš kolica", u ono neko najjače vreme. Baš smo juče pričali na snimanju spota da godinama nije izašla neka pesma koja će da razvali, ovo će da ispršti. Čast mi je da sam snimio pesmu sa dva najjača pevača u državi - Đani i Darko su prvoklasni izvođači, bukvalno artisti, iako mnogi žele da nose tu titulu, ali oni su stvarno artisti, profesionalci i šmekeri - rekao nam je Đus, pa se osvrnuo na Đanijevo zdravstveno stanje zbog nedavne operacije.

- Đanija ne može Rusija da pobedi!

Opleo po kolegama

Reper je otkrio detalje o svom radu.

- Kad repujem ne dozvoljavam da mi neko drugi piše tekst, ako pevam, onda prihvatam tuđe tekstove. Tražili su najboljeg repera, dobili su najboljeg repera - trebali su najbolji pevači, tu su najbolji pevači - rekao je on, a zatim otkrio kada se tekstovi najbolje pišu:

- Ova pesma je napisana pre nekoliko meseci. Najbolje se pišu pesme kad boli.

Osvrnuo se i na trep domaću scenu, za koju ima vrlo oštar stav.

- Svi treba da rade ono za šta su stvoreni, neki se stvore sami, to je legitimno, sad da hoću da naučim da skijam, uzeću skije i vežbati, i u muzici je dosta danas prisutno, ljudi ovde nisu shvatili šta znači trep, to ne može da se shvati, to mora da se živi.

O tome da na sceni ima više trepera nego repera, Đus je nije bio blag. Posebno je bio kritičan prema savremenim izvođačima.

- Preko pola tih njuškica, to su sve pacovčići, pacovi klasični, kao bave se nešto muzikom, šminkica, tekstovi nisu njihovi, Desinger piše, ali ko još piše, za Devita ne znam, nisam bio s njim u studiju. Oni cure. Teško je zadržati se u vrhu, ako nisi to što se predstavljaš, mnogi su prisutni zato što plaćaju svoju slavu, i onda slave svoj uspeh. Platiš pesmu, spot, preglede i ulaze u klubovima i onda kao uspeo si. Mene bi bio blam! Treba da se vrati kao ranije - komisija, ne možeš ti da nastupaš javno, nije brate Lepa Lukić Tupak.

Đus je otkrio u kakvom je odnosu sa Minom Kostić, i da li je upućen u njenu romansu sa Manetom Ćuruvijom Kasperom.

- Nisam u kontaktu sa Minom, niti pratim.

