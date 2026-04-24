Nekadašnja voditeljka Kija Kockar podelila je na društvenim mrežama rečenice koje su odmah pokrenule lavinu komentara. Istakla je kakvi ljudi nikako ne mogu da budu njeni prijatelji, a dotakla se i onih koji spletkare iza njenih leđa.

"Da li si bio plaćen nakon tračarenja o meni ili si i dalje bez dinara?", pisalo je u jednoj Kijinoj objavi, da bi u drugoj bilo istaknuto: "Ne možemo da budemo prijatelji ukoliko možeš da sedneš sa mojim neprijateljem i uživaš u njegovom društvu".

Kija nije detaljisala na koga tačno misli, te zbog čega je osetila potrebu da ovo okači na mreže.

O kremiranju

Pobednica "Zadruge" Kija Kockar nedavno je verena, što je podelila na društvenim mrežama. Foto: Prinstcreen

Pobednica prve sezone rijalitija "Zadruga" aktivna je na društvenim mrežama, a pre tri nedelje je na Instagramu napisala nešto što je malo ko očekivao. Kija je navela da nakon smrti želi da bude kremirana, dok je istakla i šta će joj pisati na grobu ukoliko promeni mišljenje.

- Želim da budem kremirana, neću imati nadgrobni spomenik. Ali, ako se predomislim, pisaće: "Ne opraštam nikome, vreme je jednostavno isteklo. Je**te se svi. Da, i ti" - napisala je tad Kija.

Venčanje

Kija Kockar spremna je za drugi brak, a nedavno se pohvalila da ju je misteriozni partner verio. Ona je iznenadila sve objavom na društvenim mrežama, u kojoj se dotakla drugog venčanja.

Ona je podelila jednu objavu u kojoj piše: "Na mom venčanju biće samo ljudi koji mi se dopadaju", dok na slici vidimo nekoliko ljudi sa mladencima.

Imala je komentar uz ovo, u svom maniru:

- Biće venčanje u Las Vegas, Elvis stilu! Tako da, istina! Samo mi.

