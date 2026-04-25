Poznati fotograf i reditelj mnogih spotova Dejan Milićević prisetio se greške koju je napravio u spotu Svetlane Cece Ražnatović, a onda otkrio i kakva je ona na setu.

Dejan Milićević radio je sa najvećim zvezdama današnjice, a među njima je i Ceca Ražnatović kojoj je radio spot za pesmu "Idi dok si mlad".

Jedan greška u tom spotu, koja je prošla gotovo neprimećeno, potkrala se upravo u pomenutom Cecinom spotu.

- U tom spotu postoji jedna greška. Slučajna je, ali stvarno nisam normalan… Drvoseča, umesto da baci sekiru kada ulazi u auto, on je ušao sa sekirom - rekao je Dejan.

On je bio zadužen i da Ceci napravi omot za album "Ljubav fatalna", a tu se dogodila jedna od anegdota na kojoj se pokazalo koliki je pevačica profesionalac.

– Ima toliko tih anegdota… Anegdota koja nije da mi je najupečatljivija, ali gde vidiš da je neko surovi profesionalac je kad smo radili prvi omot za „Ljubav fatalnu“ za Cecu, slikali smo je u garaži na Obilićevom vencu. Želeli smo Cecu zalizanu na motoru, a frizerka nije ponela fajtalicu i Ceca vidi baricu i kaže: „Pa evo ti, uzmi vodu odavde“ i frizerka umoči ruke u baru i zaliže joj kosu, to je kada je neko surovi profesionalac i bitno je samo da se završi posao – ispričao je Dejan za Grand.

Milićević je jednom prilikom govorio i o snimanju spota za pesmu Saše Matića.

- Sa Sašom Matićem snimanje koje nikada neću zaboraviti. Spot za pesmu "Noći u Sibiru", napolju - 27. Ana Sević i Milan Mitrović treba da dobiju nagradu za životno delo zato što su izdržali sve. Milan je imao neku uniformu pa mu nije bilo toliko hladno, Saša je šetao po Pančevu na -27, kamere su prestale sa radom zbpog te temparature. Snimatelju se bukvalno lepila koža za metal od kamere... Ali Ana Sević u tankoj haljinici šeta po terasi, glumi trudnicu, pati, sva je tužna... - govorio je Dejan za TV Adria i dodao:

- U jednom trenutku kažem: "Gotovo", a ona se okreće i kaže:" Da li si siguran da imaš sve i sve kadrove?" Bukvalno sam rekao i da imam i da nemam nebitno je, važno je samo da preživi snimanje.