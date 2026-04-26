Sofija Milošević trenutno živi na relaciji Atina-Beograd, a naša ekipa je manekenku i modnu dizajnerku, a odskoro i glumicu, srela na jednom gradskom događaju.

Iskoristili smo priliku da s njom porazgovaramo o aktuelnim temama, ali i o njenom privatnom životu, kao i planovima za naredni period.

Na samom početku razgovora otkrila nam je da je poslednjih dana u srpskoj prestonici, i to zbog serije koju trenutno snima.

- Sad sam tu u Beogradu, snimam seriju "Krunska 11". Baš sam srećna - istakla je na početku uz veliki osmeh verenica fudbalera Luke Jovića.

Kako uspevaš da se izboriš s mlađom generacijom i trendovima koje oni nesumnjivo diktiraju na raznim poljima, pa i na modnom polju. Možeš li to uopšte sve i da ispratiš i kako se boriš sa svim tim?

- Volim da učim i da prigrlim nešto novo. Svakako moramo da idemo u korak s vremenom, trendovima i tehnologijom. Tu je i veštačka inteligencija (AI), i sve ostalo što dolazi i što nas očekuje. Ja to prigrlim i tako učim.

Da li si nekad u životu bila "đavolica"?

- Iskreno - ne. Ja čak ne volim to ni da izgovaram. Verujem u pozitivnu energiju.

Ko bolje prolazi danas u životu i društvu, devojke koje su "anđeli" ili baš te "đavolice"?

- Volim da devojka ima svoj stav i da je karakterno jaka. E sad, da li je to u našem društvu percipirano kao "đavolica"... Ne znam šta bih rekla. Ja to ne bih rekla, mislim da je to bolje za nju.

Nedavno si proslavila rođendan, ali je izostalo neko gala slavlje, po čemu si ti poznata.

- Jesam. Iskreno, proslavila sam rođendan u krugu porodice. Bila sam u Atini. Ujutru su me sačekali sinovi i napravili su mi iznenađenje. Pevali su mi pesmicu i bili su preslatki. I postideli su se. To mi je bio najlepši rođendanski poklon.

Još se svi sećamo one tvoje rođendanske žurke na kojoj su bile i Jelena Karleuša i Tea Tairović. Ipak, posle toga je došlo do neke svađe između njih.

- Mislili ste da ove godine napravim žurku pomirenja? Šalim se (smeh). Ma ne... Ja ne znam što se žene uopšte svađaju. Ne volim te drame. Meni je to bez veze potpuno. One su meni obe strava. Treba da pričaju i da se druže. Uvek sam za to da se širi ljubav.

Sigurno su mnoge žene ljubomorne na tebe jer si ostvarena na svim poljima. Deluje da ti to ne smeta uopšte.

- To je zato što meni nikad niko nije predstavljao problem. Nikad nisam gajila nikavu vrstu negativnih emocija prema bilo kome. Nikad nisam bila ljubomorna ni na koga i meni je toliko drago zbog toga. Mislim da kad imaš pozitivne emocije, može samo pozitivno da ti se vrati.

Da li savetuješ Luku da bude dobar i da se čuva? Fudbaleri su uvek u središtu nekih skandala.

- Ne, on to treba pre meni da kaže. Luka ne izlazi nigde. On je osoba koja najviše od svih ljudi sedi kod kuće i bukvalno ne izlazi. On to ne voli i njega to ne ispunjava. Ne pije uopšte. Mogu mirno da spavam, što se toga tiče.

Gluma je novo iskustvo za tebe. Kako si se snašla?

- Potpuno sam izvan zone komfora, ali sam presrećna. Uživam u glumi, učim svaki dan. Učim od glumaca, svi su jako fini, trude se i daju mi savete. Osećam se prihvaćeno i zahvalno. Život mi je dobio potpuno neku novu svrhu u tom poslovnom smislu.

Kaži nam nešto više o tvojoj ulozi.

- Ne smem sad puno da otkrivam. Glumim jednu atraktivnu devojku koja je došla tu i nešto spletkari i pravi neke razne prevare. Smešno je.

Kako si se snašla u ulozi devojke koja je potpuno drugačija od tebe u stvarnom životu?

- Apsolutno nema veze sa mnom. Zanimljivo je. To je proces, ali je dobro iskustvo.

Ko ti je od glumaca najviše davao savete?

- Anica Lazić. Nju moram da pohvalim. Ona je moja drugarica još iz srednje škole. Toliko je divna i pravi je primer devojke koja je toliko dobra osoba. Nije nimalo sujetna. Anica me na setu snima, kad mi nešto padne, podigne mi. Ima nula ega.

Kako gledaš na razliku u godinama između nje i Lazara Ristovskog?

- Uopšte nemam nikakvih problema s tim. Jedan je život, ljubav je najvažnija stvar na svetu. Meni to uopšte nije tema da je bilo ko komentariše. Ko će s kim da bude i na koji način, ko koga voli? To je bitno samo između te dve osobe, i to je to.

Šta se dešava s tvojim modnim brendom?

- Uskoro izlazi nova kolekcija, nešto kasnimo malo. Biće tu letnjih haljinica i volela bih da Anica ponese jednu.

Sofija Milošević na aerodromu: