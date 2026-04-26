Slušaj vest

Na poslednjem druženju sa publikom pevačica je sedela tokom pevanja, a na društvenim mrežama je objasnila i zašto je to tako.

"Hvala na razumevanju"

Na Instagramu se oglasila Edita i otkrila da se razbolela, ali da je želela da bude pravi profesionalac.

Foto: Instagram

- Nisam sedela zbog trudnoće, već zato što sam se juče naglo razbolela. Hvala vam na razumevanju, a i meni što koncert ipak nisam otkazala - napisala je Edita.

"Ovde pravim pauzu"

Edita je nedavno otkrila da planira da se povuče iz javnog života.

- Što se intervjua i medijskih pojavljivanja tiče, nadam se da imate razumevanja, ovde pravim pauzu. Imam još tri nastupa, nakon čega mi sledi odmor. Trenutno nisam u stanju da se dodatno medijski eksponiram i volela bih da to ispoštujete - napisala je Edita na svom Instagram profilu.

1/5 Vidi galeriju Edita Aradinović vrlo ljuta Foto: Printscreen, Marko Karović, Printscreen/Instagram

Ne podnosi osude javnosti

Edita je progovorila i o trudnoći koju prolazi bez stabilnog odnosa sa partnerom.

- Zamišljala sam da će sve biti u nekoj harmoniji, da ću imati partnera... Ne znam kako da se izrazim, a da ne... Bože sačuvaj, zbog javnosti, ne podnosim više osude javnosti. Ne mogu s ljudima (smeh). Znači, bude li neko nešto napisao... Možda nije dobro da budem toliko iskrena. Nikad nisam imala više udvarača nego sada, a pre toga ne - priznala je Edita ranije.

1/8 Vidi galeriju Edita Aradinović Foto: Printscreen/Instagrtam, Boba NIkolić, Boba Nikolić

O životu bez partnera

- Opet, s druge strane, ipak sam se negde mirila s tim da ja neću moći da imam emocionalno stabilnu vezu i da vreme odmiče, ja neću biti mlađa, biću sve starija i, kao, moram da biram; znači ili ovo ili ovo. Ili da nemam ništa, solo devojka, što je meni skroz okej, nemam ništa protiv toga ili da stvaram porodicu pa kako mi Bog namesti, kakve karte da, kako budem odigrala. Sad, to se desilo. Negde sam u svojoj glavi imala tu opciju da ću možda i sama prolaziti kroz neke stvari, zbog pređašnjih iskustava i što sam bila zacrtala u glavi da to bude ili ovako ili nikako. Sad sam to malo promenila - iskrena je bila ona koja je svakako nastavila da neguje dobar odnos s bivšim izabranikom.