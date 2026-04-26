Rijeka je u subotu uveče plesala u ritmu omiljenih hitova slavljenika Saše Matića, koji je u rasprodatoj Dvorani Zamet priredio veče ispunjeno emocijama i vrhunskom atmosferom, ujedno i savršenu uvertiru u svoj 48. rođendan.

Već od prvih taktova bilo je jasno da publiku očekuje veče prepuno energije, zajedničkog pevanja i dobre zabave.

"Dobro veče, dragi prijatelji. Želim vam reći da sam poslednji put u Rijeci nastupao 2023. godine. I od tad se ništa nije promenilo, i dalje ste ostali najbolji na svetu. Zato sledeća pesma nosi naziv "Nađi novu ljubav". Ko je nije našao, neka je nađe večeras pod hitno. Za mene ne brinite, ja sam je odavno našao - vi ste moja najveća ljubav. Neka se zna. Meni je Bog dao vas i zato sam najsrećniji čovek na ovom svetu", poručio je omiljeni Saša.

Tokom večeri ređali su se njegovi najveći hitovi, a publika je svaki stih pevala uglas. "Ruzmarin", "Idemo anđele", "Lagala je grade", "Sve bi ja i ti", "Poklonite mi nju za rođendan", "Kralj izgubljenih stvari" samo su neke od pesama koje je publika dočekivala s oduševljenjem.

"Ovo je zaista nešto posebno, jedan baš energičan koncert, savršena interakcija s publikom. Ja sam svirao više puta u Rijeci, ali ovo je bilo baš za pamćenje", poručio je emotivni glazbenik.

Deo večeri posvetio je i velikanima regionalne muzičke scene Oliveru Dragojeviću i Halidu Bešliću.

"Zamolio bih vas da se sada zajedno prisetimo velikih ljudi i istinskih majstora muzike. Najvećih zvezda na ovim prostorima, ali i šire. Idemo pevati iz sve snage - vi i ja".

Saša je tako svojoj publici poklonio sebe za rođendan, a za kraj večeri nije krio koliko mu Rijeka znači:

"Ovo je grad kojem se uvek vraćam s posebnim emocijama. Ovde imam prijatelje, ovde se osećam kao kod kuće i zato znam da ovo nije naš zadnji susret. Vidimo se opet vrlo brzo."

Matić turneju nastavlja već iduće subote, 2. maja, u osječkom Gradskom vrtu, dok 5. decembra stiže u Arenu Varaždin.