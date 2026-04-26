U kafani Bojana Maljević, Zoran Cvijanović, Svetozar Cvetković i Branislav Lečić za stolom, a Bajaga sa gitarom.

Prošlo je gotovo 30 godina od kada je ova ekipa snimala film "Ni na nebu ni na zemlji", a Bajaga napisao "Moje drugove".

Tajna vanvremenskog hita

U toj jednoj pesmi i pitanju Bojane Maljević "a zašto ti stalno ćutiš?" ogleda se sudbina četiri prijatelja koji su previše matori da odu iz zemlje, a istovremeno i suviše mladi da bi ostali.

Foto: Fb

"Moji drugovi je pesma i za danas i za onda", kaže za BBC na srpskom Momčilo Bajagić Bajaga.

"Ljudi odlaze - pa odlaze non stop i nikom nije drago. Možda je tada pesma bila više to jer je bio rat. Ali i sada je tako."

"Mi smo svirali pesmu u originalu"

Bajaga veliki hit nije prvi put odsvirao sa Intruktorima već jednom drugom grupom.

Foto: Nenad Kostić

"Mnogi ne znaju da smo mi svirali u originalu pesmu "Moji drugovi" sa Bajagom za film", otkrio je za Kurir Zoran Dašić Daša iz grupe Legende, koji je jedno kratko vreme bio i član Riblje čorbe.

Istina o Bajaginom poreklu

Momčilo Bajagić Bajaga ostavio je dubok trag na domaćoj muzičkoj sceni.

Bajaga je muzikom počeo da se bavi sa svega 14 godina, a sa 18 godina postao je član Riblje čorbe.

Nakon što je napustio pomenuti bend, Bajagić je osnovao svoju grupu, a njihov prvi album "Pozitivna geografija" izašao je 1984. godine.

Pored albuma i singlova, on potpisuje i mnogu muziku na filmovima i serijama.

Međutim, malo ljudi zna poreklo našeg pevača, a kako nalazimo podatak na internetu čuveni muzičar se rodio u Bjelovaru 1960. godine.

Jednom prilikom Bajagić je za medije govorio i o svom poreklu, pa smo tako saznali još neke zanimljive stvari o njemu.

- Svi su Bajagići poreklom iz Pive. Nemamo tamo nekih bliskih rođaka jer su se moji preci davno, ko zna kad, doselili u Srem. Posetio sam, naravno, Pivu. Išao sam kod jednog prijatelja koji je iz Pive, ali nije Bajagić, koji me je vodio da obiđem Plužine i taj kraj gore koji je stvarno lep. Ima Bajagića i u Bosni, na Romaniji koji mi takođe nisu rođaci… Naravno da znam svoje poreklo i to mi je drago - kazao je muzičar za VOP.