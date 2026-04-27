Momčilo Bajagić Bajaga ostavio je dubok trag na domaćoj muzičkoj sceni.

Bajaga je muzikom počeo da se bavi sa svega 14 godina, a sa 18 godina postao je član Riblje čorbe.

Nakon što je napustio pomenuti bend, Bajagić je osnovao svoju grupu, a njihov prvi album "Pozitivna geografija" izašao je 1984. godine.

Podrška roditelja

Legendarni muzičar jednom prilikom govorio je o svom životu, selidbama i muzičkim počecima. Bajagić je otkrio da je oduvek imao podršku roditelja.

- Mama i tata su me od početka podržavali u muzici, ona je bila ekonomista, a on prvo vojni pa kasnije civilni pilot. Ali su razumeli moje potrebe. Sećam se kad je mama rekla: “Šta ako ta Riblja Čorba postane poznata, nikad nam neće oprostiti" - rekao je tada Bajaga gostujući u podkastu DOBpost i dodao:

- Kasnije sam se preselio sam u Kosovskoj ulici i kada su videli da mogu da plaćam stan i izdržavam sam sebe, bili su zadovoljni - govorio je muzičar sa osmehom na licu.

"Brzo sam postao poznat, imao sam problema"

Kako je muzičar naveo, slava ga nikada nije promenila.

- Imao sam sreće da brzo postanem poznat i imao sam nekih problema zbog toga, ali sam to "preležao" dok sam bio mlad. Nikada nisam smatrao, osim što mi ovaj posao pruža zadovoljstvo, da on mene svrstava u ljude koji su nešto povlašćeni - govorio je Bajaga u pomenutom podkastu, pa dodao:

Često selidbe

- Živeo sam u Zemunu i u Kosovskoj u centru, živeo sam na Dorćolu u Skender Begovoj, na Senjaku… Menjao sam krajeve, ali sam uvek znao komšije i imam to kućno vaspitanje, svima se javljam koji su tu u okolini.

Bajaga je otkrio da su se ljudi često čudili zbog njegovog ponašanja.

- Ponekad se ljudi začude jer oni nisu komšije nego je neko ko je tu došao kod nekoga, ali se ja za svaki slučaj javim. Uvek sam imao dobar odnos sa komšijama, verovatno jer sam dobar dečko. Ljudi to odmah provale kada vide kako se ponašam. Takav sam bio do sada i nadam se da se u ovim poznim godinama neću promeniti.