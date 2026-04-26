Pesma „Srce je moje violina” apsolutno je obeležila bogatu karijeru legendarne Lepe Lukić, ali malo ko zna da ova numera, objavljena na istoimenom albumu krajem osamdesetih godina, prvobitno uopšte nije bila namenjena njoj.

Naime, autor pesme Miša Marković, numeru je prvo napisao za Biljanu Jevtić, međutim, ona ju je odbila. Nakon nje, pesma je bila ponuđena njenoj koleginici sa estrade Vesni Zmijanac, koja je donela istu odluku i odbila da je otpeva.

Nakon što su je dve pevačice odbile, pesma je na kraju došla do Lepe Lukić, koja ju je odmah i bez oklevanja prihvatila. Ona ju je snimila i od nje napravila jedan od svojih najvećih hitova, koji joj je zauvek obeležio karijeru.

Evo koje pesme su bile na ovom albumu

Pored čuvene „Violine”, na ovom albumu Lepe Lukić našlo se još sedam pesama: „Samo ova noć”, „Jedva čekam”, „Hladna kiša”, „Ja nemam sreće”, „Ja nisam pesma”, „Znala sam, nećemo dugo”, kao i „Svakom svoje, milo moje”.

Tvorac ovog neprolaznog hita, Miša Marković, preminuo je u septembru 2020. godine. Od njega su se tada putem društvenih mreža dirljivo oprostili dugogodišnji prijatelji i saradnici, među kojima i Zorica Brunclik i njen suprug Miroljub Aranđelović Kemiš.

kurir / blic

