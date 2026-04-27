Ulazak Stanije Dobrojević gledaoci su čekali sa nestrpljenjem, a svojim pojavljivanjem u Eliti 9 pomrsila je konce i napravila opšti haos. Starleta je navela da ostaje kratko i da je ušla u rijaliti kako bi stavila tačku na odnose i priče sa Asminom Durdžićem, ali je ipak promenila odluku.

Dominacija

Tokom poslednjeg izbacivanja kada je Belu kuću zauvek napustio Sale Luks, Stanija je dobila abnormalan broj glasova što je pokazalo njenu čvrstu dominaciju u ovom takmičenju. Tom prilikom je priznala da je promenila odluku i da će ipak ostati do kraja rijalitija.

- Hvala svima što su glasali, ovo je večeras bio test da li ću otići kući ili ostati ovde. Glavni krivac je Asmin Durdžić koji me poslao u izolaciju, tako da definitivno ostajem do kraja - otkrila je Stanija.

"Opsednuti su sa mnom"

Stanija je nedavno progovorila o bivšem partneru i njegovoj vezi sa Majom Marinković.

- Videli ste da su Maja i Asmin na moje oči bukvalno došli da doručkuju i da se ljube, a ja mislim da on mene sa Majom proverava jer želi neku moju reakciju. U početku sam mislila da to samo Maja radi, ali ma kakvi, to on radi dok mu ona dobacuje. Ne mogu da verujem da i on i ona dolaze na moje oči to da mi rade. Ako su već srećni onda ja ne trebam da im budem fokus, ali oni su opsednuti sa mnom i kao da su iz neke muke prema meni zajedno. Nisu mi meta, pustila sam ih da se vole, ali od toga nema apsolutno ništa. On da nije moj bivši, ona nikad apsolutno ne bi bila s njim već sam joj ja bila idol i sada misli da je iznad mene - rekla je Stanija.

Poruka od majke

Dobrojevićeva se nedavno slomila kada je dobila pismo od majke, a njena poruka ju je emotivno pogodila, te se javno izvinjavala.

- Znaš da ne volim ovakve stvari. Došla si da budeš sa nama, a ti si tu i slaviš Uskrsa među ljudima kojima ne pripadaš. Sada imaš sve o čemu si oduvek sanjala. Nemaš potrebu da se bilo kome pravdaš. Previše te je sve tu ponelo. Voli te majka najviše na svetu - glasila je čestitka.

- Volim i ja tebe, praštaj, nisam savršena. Ja sam na oca gladijator i žena ratnica. Tu sam gde sam, ovi ljudi ne razumeju rečnik koji si me ti učila. Nazivaju me folirantom kad sam fina. Nosim se sa situacijama kako znam i umem. Za sve moje greške nek mi sudi Bog, a ne ljudi - ispričala je tada Stanija.