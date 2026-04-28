Slušaj vest

Nekadašnja manekenka Tijana Stajšić važila je za jednu od najlepših žena Jugoslavije, ali već godinama nije prisutna u javnosti. Kada se pojavila u kući Velikog brata bila je veliko osveženje za publiku.

Najuspešnija misica

Tijana je rođena u Somboru 1984. godine i još kao tinejdžerka počela je da se bavi manekenstvom i postigla brojne uspehe.

Godine 2001. pobedila je na izboru za Mis Jugoslavije, a zatim se na svetskom izboru u Južnoj Africi plasirala u top deset lepotica,zauzela 6. mesto i time postala jedna od naših najuspešnijih misica.

1/5 Vidi galeriju Tijana Stajšić Foto: Printscreen/Youtube, Printscreen, Fejsbuk

Pored mode, bavila se i sportom, te je bila prvakinja Jugoslavije u karateu.

Pažnju javnosti ponovo je privukla 2009. godine učešćem u rijalitiju "Veliki brat", gde je zavela glumca Dragana Marinkovića Macu.

Tijana Danas

Nakon toga je napustila manekensku karijeru i završila kurs za šminkanje čime se i danas bavi, a živi u Novom Sadu.

1/5 Vidi galeriju Tijana Stajšić Foto: Printscreen/Instagram

Tijana se prilično promenila od perioda kada je nosila titulu mis Jugoslavije, a mnogi komentarišu da je preterala sa estetskim operacijama.

Veliki brat

Rijaliti program "Veliki brat" bio je prvi rijaliti program viđen na našim prostorima, a javnost je obožavala da ga gleda.

Ipak, sve je intrigiralo ko se krije iza glasa Velikog brata.

Foto: Printskrin/Jujtub

Nedavno je otkrivena tajna skrivana godinama, a istina je sve šokirala. Iza muškog, dubokog glasa krila se voditeljka Dušica Jakovljević.

- Bila sam urednica i smišljala sam zadatke za takmičare, a ono što niko nije znao je da sam i lično bila Veliki brat! U to vreme mnoge učesnice rijalitija bile su zaljubljene u mene. Mislile su da sam muškarac i tek kada su izašle iz Velikog brata, shvatile su da ih je zavela jedna žena ‒ ispričala je jednom prilikom voditeljka Dušica Jakovljević, pa nastavila:

1/10 Vidi galeriju Dušica Jakovljević Foto: Damir Dervišagić, Printscreen/Pink, Printscreen/Instagram

- Malo su se razočarale jer su sve vreme zamišljale nekog zgodnog dasu dok su pričale sa Velikim Bratom, odnosno sa mnom.

Podsetimo, rijaliti "Veliki brat" se prikazivao od 2006. do 2015.