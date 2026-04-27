Fan pop dive Jelene Karleuše, Mišel Milosavljević podelio je svoju emotivnu priču , kako kaže, pamti kao jedan od najvažnijih trenutaka u životu.

- Jelenu Karleušu sam upoznao pre tri godine u Budvi, imam njenu fotografiju i nekoliko pesama koje sam napisao za nju i nadam se da ću moći da joj ih uručim sada kada dođe. Jelena Karleuša je neko ko je zaista oličenje dobrote, hrabrosti, veliki borac za ljudska prava i veliki roditelj, jer je samohrana majka, tako da morate da imate obzira jer je izgubila i svoju majku: Rekao je fan.

On je potom ispričao i šta se dogodilo kada je pokušao da je vidi ispred njenog doma.

- Ja sam juče otišao oko 12 sati ispred njene vile, njena tetka je rekla da Jelena snima dve nove pesme u studiju i da dolazi oko 5 na ručak. Ja sam opet došao oko 17h, ali njena tetka je rekla da je ona u Novom Sadu, ali da danas dođem u Pinkove Zvezde , naveo je on.

Kako dodaje, i pored svega, osećaj da se nalazi na mestu gde živi pevačica ostavio je snažan utisak na njega.

„Ne možete da verujete da se nalazite ispred vile Jelene Karleuše uz čije pesme ste odrastali.“

Posebno emotivno govori o pesmi „Kume, zar i ti“, koja mu je, kako kaže, obeležila najteži period u životu.

„Ta pesma je mene vezala za najteži period mog života, gde sam se ja probudio iz kome uz tu pesmu“, zaključio je on.

Pohvalila Cecu

Podsetimo, muzička diva Jelena Karleuša u muzičkom takmičenju "Pinkove zvezde" javno je pohvalila pesme Svetlane Cece Ražnatović, sa kojom je godinama na "ratnoj nozi".

- Ako sam ja dala, ja teška srca dam "da" na Cecinu pesmu… bilo je falša, ali si tu pesmu donela,osetila sam je, imala si izraz. Izgledaš maestralno, šminka, frizura, haljina, ponašanje, zvezda. Pod dva, prva pesma, Cecina pesma, moraš da budeš stvarno ludilo da bih pritisnula "da". Bilo je stvarno dobro doneseno, j*bao intonaciju ako to osetim.

Šta god mislila o Ceci, ona ima velike pesme. Marina Tucaković joj je pisala strašne pesme i ovo je jedna od njih. Ti si je donela… Kad se završi ovo takmičenje, setiću se tebe, a malo je ljudi za koje to mogu da kažem. Volela bih da tebi život donese to da budeš velika zvezda - poručila je Jelena takmičarki koja je nastupala.

