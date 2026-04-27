"SPEKTAKULARAN POVRATAK!“ Zorica Brunclik dočekana gromoglasnim aplauzom – žiri joj poleteo u zagrljaj! (VIDEO)
Zorica Brunclik čim je kročila u studio "Pinkovih zvezda", usledio je prizor koji je mnoge ostavio bez daha. Gromoglasan aplauz ispunio je prostor, dok su članovi žirija bez razmišljanja ustali i krenuli ka njoj. Emocije su preplavile studio, a zagrljaji i osmesi govorili su više od bilo kakvih reči.
Zorica Brunclik najpre se srdačno pozdravila sa Draganom Stojkovićem Bosancem, a zatim i sa Jelenom Karleušom.
Potom su joj prišli i Viki Miljković i Dragomir Despić Desingerica, dok je muzička zvezda sve vreme bila nasmejana i vidno raspoložena. Publika je neprekidno aplaudirala, dodatno pojačavajući emotivnu atmosferu u studiju.
Zoricu si izglili i voditelji Anđela Ašanin, Bojana Lazić i Ognjen Amidić.
Vidno raspoložena i nasmejana, Zorica je zauzela svoje mesto u žiriju, a publika i takmičari pozdravili su je ovacijama.
Zablistala
Istaknuti umetnik i virtrouz na harmonici Miroljub Aranđelović Kemiš bio je dostojna zamena svoje supruge dok je bila odsutna, a sada se vratila na velika vrata.
Brunclikova je sa svojim suprugom stigla u Šimanovce i svojim izdanjem zasenila sve prisutne.
Na pitanje medija kako se oseća nakon pauze, Zorica je sa osmehom na licu rekla:
- Kako izgledam, tako se i osećam - a zatim se uputila ka studiju na snimanje nove epizode takmičenja.