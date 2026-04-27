Danas se navršavaju tačno četiri godine od nestanka Marijane Seifert koju javnost pamti kao pobednicu Velikog Brata.

Njen slučaj u regionu i dalje važi za jedan od najvećih nerazjašnjenih enigmi.

Marijana Seifert, pobednica Velikog brata, nestala pre dve godine

Jutros, uoči godišnjice nestanka, oglasila se Marijanina majka, Gordana Kovačević, koja je na svom profilu na društvenim mrežama ostavila bolnu poruku. Ona se oglasila kratko, ali vrlo osetno, napisavši: "Marijana, 27.04.2022. Reči su suvišne…"

Bol koja ne jenjava

Iza tih nekoliko reči postoji ogromna priča tužne majke koja je razgovarala sa novinarima Slobodne Dalmacije.

- Što više vreme prolazi, bol mi je sve jača i jača. Na samom početku imala sam nadu da će se otkriti što se dogodilo. Ali nekako ne verujem da će se ikad otkriti prava istina o nestanku moje Marijane - rekla je Gordana kroz suze, jecajući.

Velika enigma

U tom razgovoru, ona se prisetila svih nepoznanica ovog slučaja.

- Njen nestanak je velika enigma. Ne znam je li to istraženo kako treba. Puno je tu još pitanja koja traže odgovore. Kao njena majka nikad neću prestati tragati za odgovorima - kaže.

Foto: Printscreen

U samoj objavi, Marijanina majka Gordana je naglasila koliko se oseća tužno uz reči i emotikone nerapoloženja.

Sećanja na ćerku

Gordana je istakla po čemu pamti svoje dete naglašavajući u koliko lošem stanju se nalazi.

- Pamtim je po njenom osmehu, dobroti, veselom duhu. Za mene je imala najlepši osmeh na svetu… Tuga mi je, plačem celo jutro. Nisam spavala celu noć… Nisam u stanju - rekla je.

U jednom trenutku dodala je i ono što je godinama ostalo kao njena lična sumnja.

- Ne verujem da je završila u Savi i da se ubila. Ništa mi to nije jasno - zaključila je Gordana za Slobodnu Dalmaciju.

Od rijalitija do nestanka

. Iako je prošlo dosta vremena od trenutka kada je njen nestanak prijavljen, konkretnih i zvaničnih odgovora još uvek nema, a slučaj se i dalje vodi kao nerešen.

Slučaj nestale Marijane intrigira čitav Balkan, a skandali nesrećnu devojku pratili su od samog pojavljivanja na malim ekranima.

Naime, sve je počelo 2011. godine kada se Marijana uselila u kuću "Velikog brata" kao udata žena i majka preslatke ćerkice. Ubrzo je uplovila u romansu sa Nikolom Nemeševićem Nemešom, a njihov odnos kamere su pratile mesecima.

Nakon svih skandala Marijana iz rijalitija izlazi kao pobednica, a njen život u narednih deset godina obeležiće dodatni skandali, raskidi, brakovi i još dece.

Pobednica Velikog brata Marijana Seifert nestala je 27. aprila 2022. godine, a od tada su se pojavile različite informacije, a Marijana još nije pronađena.

Ipak, 27.04.2022. godine čitav Balkan potresla je vest da je Marijana nestala i da joj se od tog dana gubi svaki trag.

Kako je vreme odmicalo iz teorije da je skočila sa mosta, na kom su pronađenje njene lične stvari, došlo se do teorije da je ubijena, bar tako njena porodica sumnja.

U jednom momentu Marijanini bliski ljudi optužili su i njenog muža, te su se u javnosti pojavile poruke na kojima se jasno vidi kako samo dva meseca pre nestanka Seifertova piše drugarici kako se plaši za svoj život, te da postoji opcija da joj muž nešto uradi, a namesti da izgleda kao da je nestala.

Marijanina sestra, Maja, učestvovala je u rijalitiju "Zadruga" i tamo iznela ispovest koja je čitavu naciju digla na noge. Maja je stajala iza toga da je Marijana ubijena, a onda je iznela niz optužbi na račun nadležnih organa, tvrdeći kako porodica ne dobija adekvatne informacije o slučaju, niti da im je dozvoljeno da vide snimke sa nadzornih kamera.

