Voditelj i autor popularnog muzičkog takmičenja „Nikad nije kasno“, Žika Jakšić, prisustvovao je danas jednom modnom događaju, gde je privukao veliku pažnju medija.

Tom prilikom govorio je o aktuelnim dešavanjima u „Zvezdama Granda“, odnosima sa pevačima, ali i temama o kojima se dugo nagađalo. Nakon više godina, Jakšić je prvi put izneo do sada nepoznate detalje o Milanu Stankoviću i razlozima njegovog odlaska iz „Granda“.

O intimnom snimku Dare Bubamare

On je ovom prilikom prokomentarisao i aktuelnost o intimnoj glasovnoj poruci Dare Bubamare.

- Veruj mi da ne pratim ni medije ni Grand, ni svoju emisiju ne pratim. Isključen sam iz toga, nemam komentar - zaključio je.

On je odgovorio i na pitanje ko je davao savete pevačima Granda kada su upadali u medijske skandale.

- Šta ima da rešavaš, skandal se desi, bruji dva tri dana i dosta. Idemo dalje. Ako si uradio to što si uradio, ćuti. Tri dana prođe i gotovo, stigne novi trač i događaj, ljudi zaboravljaju. Kakav god da je skandal nije to ta dimenzija da odeš iz Srbije i budeš tako drastičan. Znate kako, ranije dok sam radio sa pevačima iz Zvezda Granda. S jedne strane, nije dovoljno da se pojavi na televiziji. Svako pominjanje imena u medijima je važno. S jedne strane, moralno gledano, da savetujem nekoga ko je primeran da napravi glupost da bi izašao u novinama, ne ide - nisam davao te savete.

O Milanu Stankoviću i navodnoj tužbi

Žika Jakšić otkrio je da je Milan Stanković svojevremeno pokrenuo tužbu protiv „Grand“ produkcije, sa ciljem da raskine ugovor. Ipak, do sudskog epiloga nije došlo, kako je naveo, pevač je u međuvremenu povukao tužbu, nakon čega je saradnja okončana sporazumnim putem.

Ovako je Milan izgledao ranije:

- Sada bih ga posavetovao isto što i tada. Da nađe producenta i da sluša. Da se osloni na ljude koji su iskusniji u poslu. Najčešće pevači kada snime prvi hit misle da su najbolji menadžeri, tekstopisci, aranžeri spota... Tako sebi upropaste karijeru. Ovaj posao je zahtevan i ne škodi malo iskustva i malo da se posavetujete sa ljudima koji su tu godinama, a ne ishitreno donositi odluke. On je ishitreno donosio odluku. Njegov odlazak iz Granda je bila ishitrena odluka, onda je povukao i sudsku tužbu i onda je tu došlo sporazumno do raskida ugovora. Prošlo je 10 godina od tog događaja i on se nije pomerio sa mesta i nije napredovao. Uz Grand je došao za 4 godine do Pesme Evrovizije. Sa njim se nisam čuo od tada i nema potrebe - rekao je, a potom nastavio.

- On je hteo da raskine ugovor, morao je da angažuje advokate da bi se raskinuo jer nije bio raskidiv - zaključio je Jakšić za Blic.

