JAVNO SE OBRATIO DARI BUBAMARI! Nakon što je čuo njenu glasovnu poruku, evo šta joj je Mensur poručio (FOTO)
Rijaliti učesnik Mensur Ajdarpašić nedavno je čuo intimnu poruku pevačice Dare Bubamare o kojoj svi pričaju. Tim povodom oglasio se na društvenim mrežama, gde se javno obratio Dari i izneo svoje mišljenje o celoj situaciji.
- Daro, Bog ti zdravlja dao! - napisao je Mensur u pet reči, uz emotikon koji se smeje.
Dara je juče istakla da će tužiti one koji su pustili njenu intimnu poruku u javnost.
- Odlično sam posle svega, odlično. Hvala Bogu da sam dobila veliku podršku od naroda, narod zna koliko sam ja dobra i iskrena, koliko verujem ljudima. Mnogo ljudima pomažem, finansiram, plaćam i struju i na kraju mi zbog neke ljubomore zabodu nož u leđa. Neka zlobna stvar se preokrenula u moju korist, ljudi osećaju i znaju ko je dobar. Zna se ko je to pustio u javnost, moj advokat rade na tome da se utvrdi kako je dospelo do medija. Ta poruka je stara, kako je to sada došlo u medije. Žalosno je, hranite kera da vas ujede. To je sve dogovoreno, ljudi su ljubomorni, zna se kako ja živi, svi mi zavide. Uspešna sam majka pre svega, dobar čovek, prijatelj, imam lepog dečka, lepo mi je u životu. Jako su ljudi ljubomorni. Umesto da su nešto radili od 4 do pola 7 oni su prosleđivali moje poruke. Bolje da su uživali - rekla je pevačica.
Dara Bubamara podvukla: "To je klasična izdaja"
Podsetimo, Dara nam je otkrila kako je reagovala kada je saznala da je snimak dospeo u javnost.
- Nije mi bilo prijatno, to je izdaja klasična, navikla sam na sve to. Ljudi su jako zli, advokat će sve da završi, ne bih detaljisala. Nasmejala sam naciju. Dečko je dobro reagovao, nekad je bilo od 4 do pola 7, sad je mnogo duže - jasna je bila.